Tânără bătută într-un club din Scorțeni de fostul concubin

Un prahovean a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a agresat fosta iubită într-un club din Scorțeni. Totul s-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Polițiștii au fost sesizați prin 112, în jurul orei 03.00 de către o femeie din orașul Plopeni, județul Prahova, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de fostul concubin.

În cel mai scurt timp, la fața locului s-a deplasat patrula de siguranță publică din cadrul Poliției Orașului Băicoi, care a identificat apelanta. Aceasta nu prezenta urme vizibile de agresiune.

Din primele verificări a rezultat că, în timp ce se afla într-un club din comuna Scorțeni, femeia ar fi fost agresată fizic și condusă în afara incintei de către fostul concubin, față de care era deja emis un ordin de protecție la data de 3 iulie 2025.

În urma cooperării cu Polițiștii Orașului Plopeni, bărbatul a fost depistat la domiciliu și condus la sediul poliției pentru audieri.

În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat pentru luarea unei alte măsuri.

Totodată, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcare a ordinului de protecție și de violență în familie, prevăzută de art. 199 alin. 1 raportat la art. 193 alin. 1 din Codul Penal.

Protejarea vieții și integrității persoanelor rămâne o prioritate pentru polițiști, care intervin de fiecare dată cu celeritate și responsabilitate pentru a asigura siguranța comunității.