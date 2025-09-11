- Publicitate -

Depășire ilegală pe o stradă intens circulată din Ploiești VIDEO

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Camera de bord a unui cititor a surprins imagini cu un șofer care depășește linia dublă, de două ori, într-un interval scurt de timp. Imaginile au ajuns și în atenția Poliției Rutiere. VIDEO la finalul articolului.

”Șofer inconștient”

Incidentul s-a produs miercuri, 10 septembrie, pe strada Malu Roșu, una dintre cele mai circulate din Ploiești.

”Șofer inconștient! Două depășiri pe linia dublă continuă. Una dintre depășiri a fost pe trecerea de pietoni din fața unei școli!” este mesajul celui care ne-a tirmis filmarea de la finalul textului.

Amendă și permis suspendat 60 de zile

Potrivit Codului Rutier, depășirea neregulamentară, prin încălcarea marcajului rutier continuu, simplu sau dublu, se sancționează cu suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, șoferii respectivi pot primi o amendă de până la 1500 de lei.

Imaginile au ajuns la polițiștii rutieri din Ploiești, care îl pot identifica pe conducătorul auto respectiv dar nu îl vor putea sancționa. Legislația actuală prevede obligativitatea înregistrării unor astfel de abateri direct de către polițist sau cu aparatul radar.

Poate fi încadrat și la condus agresiv

Având în vedere stilul șoferului mașinii din imaginile de mai jos, comportamentul său poate fi încadrat și la condus agresiv. Reamintim că, în luna octombrie a anului trecut, Ministerul Afacerilor Interne a lansat pe platforma pe  mai.gov.ro secțiunea ESAR (sesizări abateri rutiere). Aici, persoanele care au fost martore în trafic la incidente provocate de șoferii agresivi îi pot reclama la Poliție.

Sesizarea participantului la trafic va trebui să conțină, în mod obligatoriu, datele acestuia de identificare, datele de contact, declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea aspectelor percepute și a înregistrării audio-video. Dea semenea, trebuie menționate data, ora, locul sau orice alte elemente care să conducă la identificarea locului unde a fost surpinsă posibila faptă contravențională.

La finalul formularului se vor atașa probele video sau audio într-un format clar și depusă în termen de 30 de zile de la filmarea incidentului.

Ce sancțiuni riscă șoferii agresivi

Odată transmisă sesizarea, aceasta ajunge în atenția polițiștilor care verifică informațiile și filmările. În cazul în care există suficiente probe, șoferii agresivi sunt amendați și rămân fără permis.

Sancțiunea pentru comportamentul agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice este prevăzută în Codul Rutier. Aceasta constă în 4-5 puncte de amendă (808-1010 de lei) și măsura complementară de reținere a permisului de conducere pentru 30 de zile.

25 de șoferi prahoveni agresivi au rămas fără permis

Prezent într-un podcast recent al Observatorului Prahovean, inspectorul principal de poliție Alexandru Niță a declarat că până acum au fost reclamate peste 200 de incidente în trafic provocate de șoferii agresivi. Dintre acestea 25 au fost întemeiate, iar șoferii au fost sancționați.

Polițistul a precizat că în cazul în care un participant la trafic observă un comportament ciudat al unui șofer poate suna la 112. Acesta nu va risca o amendă dacă nu se confirmă că acesta era beat sau drogat. Inspectorul Niță a dat exemplul unui șofer de tir, care a fost tras pe dreapta la Mizil, după un apel la 112 și care avea o alcoolemie record.

e este comportamentul agresiv potrivit Codului Rutier

Prin comportament agresiv se înţelege efectuarea, pe drumul public, a uneia dintre următoarele manevre:

  • deplasarea succesivă de pe o bandă de circulaţie pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depăşirii unui şir de vehicule care circulă în acelaşi sens;
  • întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;
  • pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roţilor motoare;
  • circulaţia cu vehiculul la o distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât şi în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;
  • folosirea repetată a semnalelor sonore şi/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în faţa sa să elibereze banda de circulaţie;
  • conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roţi;
  • mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalţi participanţi la trafic care circulă în spatele acestuia;
  • realizarea intenţionată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;
  • conducerea intenţionată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.

