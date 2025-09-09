Cine are obligația întreținerii spațiilor din Policlinica Cina

Policlinica Cina din Ploiești a ajuns în ultimii ani în atenția publicului mai des pentru condițiile mizere pe care clădirea le oferă și a episoadelor în care pacienții sunt umiliți din cauza lipsei dotărilor.

La începutul lunii august Observatorul Prahoveana a publicat un articol în care prezenta imagini grotești din clădirea în care mai multe cabinete medicale își desfășoară activitatea.

Deși vorbim de un loc în care igiena și curățenia în realitate lucrurile nu sunt deloc așa.

Primăria Ploiești a reacționat în urma articolului și a făcut precizări cu privire la cine e responsabil de întreținerea și modernizarea spațiilor din Policlinica Cina.

„În imobilul situat pe strada Andrei Mureșanu nr. 56, din Ploiesti, se află cabinete medicale individuale, societăți medicale, o organizație cu caracter medical și o asociație, în care personal de specialitate își desfășoară activitatea în baza unor contracte de închiriere/ concesiune, comodat, încheiate cu Municipiul Ploiesti.

Obiectul contractelor de închiriere/concesiune, comodat încheiate cu Municipiul Ploiești îl constituie folosința spațiilor compuse atât din suprafețe exclusive cât și din suprafețe comune, dependințe.

Conform prevederilor clauzelor contractuale, chiriașul, comodatarul/concesionarul se obligă ca, pe toată durata închirierii/dării în folosință gratuită/concesiunii, să păstreze în bune condiții bunul, precum și accesoriile acestuia, să nu le deterioreze sau degradeze.

De asemenea, se obligă să execute, la timp și în bune condiții, lucrările de întreținere și reparații, după cum urmează:

„la partea de construcții, la instalația sanitară, la instalațiile electrice, precum și alte obligații în sarcina locatarului, concesionarului/comodatarului.

Totodată, este prevăzut faptul că acestea încetează prin reziliere, în caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către chiriași/comodatari/concesionari. Prin urmare, toți utilizatorii spațiilor în care își desfasoară activitatea cadre medicale au obligația respectării clauzelor contractuale.

În ceea ce privește aspectele semnalate în articolul de presă, au fost realizate următoarele lucrări:

lucrări de igienizări în holul de la intrare și înlocuire tâmplărie pe casa scării

lucrări decontate de către Cabinete medicale individuale grupate Cina, precum și lucrări de reparații terasă, lucrări de punere în siguranță/protecție plasă la fațada exterioară în zona intrării principale, reconfigurarea rampelor de acces – lucrări realizate de către Municipiul Ploiești;

Au fost semnalizate corespunzător 2 locuri parcare pentru persoanele cu dizabilități.

Totodată, municipalitatea a elaborat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții – Lucrări de intervenție pentru imobilul din str. Andrei Mureșanu nr. 56 (Policlinica Cina): consolidare, reabilitare, recompartimentare și scară incendiu, în vederea accesării fondurilor necesare prin Programul National de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), coordonat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.

Precizăm, totodată, că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din luna august a.c, a fost emisă Hotărârea nr 448, privind aprobarea documentației tehnice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici privind obiectul de investiții – Lucrări de intervenție pentru imobilul din str. Andrei Mureșanu nr. 56 (Policlinica Cina): consolidare, reabilitare, recompartimentare si scară incendiu”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.