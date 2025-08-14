Cât costă inconștiența. Sancțiunile primite de cele două tinere teribiliste

Două tinere din Prahova au ales, zilele trecute, să dea curs unei provocări periculoase care se viralizează pe social media. Fără sa țină cont de riscurile pe care și le asumă, de siguranța traficului și de faptul că în urmă cu aproximativ o săptămână un tânăr din Vrancea a murit încercând același trend, cele două prahovence au făcut orice pentru like-uri și atenție.

Concret, cele două s-au filmat și au publicat pe Instagram în timp ce una conduce pe un drum din comuna Gorgota, iar cealaltă stă pe capota mașinii și face gesturi în ritmul muzicii pe care o ascultă.

În baza imaginilor publicate, la solicitarea Observatorul Prahovean, poliția a reușit să le identifice și să le sancționeze.

Ambele fete au 23 de ani. Șoferița este din comuna Bărcănești, iar tânăra de pe capotă din comuna Gorgota.

Având în vedere atribuțiile limitate în astfel de cazuri, polițiștii au avut cadru legal doar pentru aplicarea unei sancțiuni în valoare de 1.600 de lei tinerei care se afla la volan. În cazul celeilalte a fost aplicată o mustrare.

