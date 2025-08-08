Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Al doilea weekend din august aduce în Ploiești, dar și în restul județului, dincolo de o vreme frumoasă, și o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Vor fi festivaluri, concerte, competiții sportive, dar și spectacolul ceresc al Perseidelor.
Două seri de muzică live, energie bună și mii de oameni gata de distracție pe Bulevardul Castanilor din Ploiești
Ploieștenii vor avea parte, weekend-ul acesta, de o serie de concerte în aer liber la Republica de sub Castani. Pe scena de pe Bulevard vor urca, în perioada 09-10 august, trupe precum The Motans, The Urs, Nicole Cherry sau Mandinga. Seara de sâmbătă se va încheia cu un spectacol de drone pe cerul Ploieștiului.
Evenimentul, organizat de municipalitate, include două zile extraordinare în seria programată sub genericul Republicii de sub Castani.
În acest weekend vor fi sărbătorite zilele orașului, eveniment care va purta în acest an numele Zilele Republicii Ploiești.
Programul evenimentului:
Sâmbătă, 09 august
- Mandinga – 19.45 – 20.30
- Nicole Cherry – 20.45 – 21.30
- The Motans – 21.45- 22.30
Duminică, 10 august
- Holly Molly – 19.15 – 20.00
- The Urs – 20.15-21.00
- Cabron – 21.05 – 21.50
- Andia – 22.00 – 22.40
Un moment unic va avea loc sâmbătă seară, imediat după încheierea concertelor live, când ploieștenii se vor putea bucura de un spectacol record național, cu 410 drone, care se vor ridica spre cer, în zona Palatului Culturii.
Campionatul Național de Gimnastică Ritmică – junioare&senioare revine, în weekend, la Ploiești
Evenimentul are loc la Sala Sporturilor Olimpia, iar intrarea va fi liberă.
Program competițional
Sâmbătă, 9 august 2025
11:00 – 13:03 | Junioare – Cerc & Minge
14:00 – 15:42 | Senioare – Cerc & Minge
Duminică, 10 august 2025
11:00 – 13:03 | Junioare – Măciuci & Panglică
14:00 – 15:42 | Senioare – Măciuci & Panglică
16:00 | Festivitate de premiere
Tot în acest weekend, la Valea Doftanei, ești așteptat să vezi Perseidele de pe lacul Paltinu
Evenimentul, găzduit de SupAcademy România. Turele se desfășoară vineri, de la ora 20.00, și sâmbătă de la aceeași oră.
„Se știe că, o dată pe an, Perseidele fac magia! Noi mergem să privim ploaia de meteori într-un mod inedit. Pe SUP-uri, pe lac la Valea Doftanei, înconjurați de munți și feriți de poluarea luminoasă a orașelor. Dacă se face răcoare, avem neoprene pentru toată lumea, să ne mențină uscați și încălziți”, este mesajul organizatorilor.
La Cheia, sâmbătă, 9 august, prima ediție a Festivalului „Vârful Ciucașului cu gust de afină”
Este, practic, un concurs național de muzică și dans pentru copii, iar secțiunile competiției sunt următoarele:
- Interpretare vocală – muzică populară și ușoară
- Interpretare instrumentală – muzică populară și ușoară
- Dansuri – tradiționale & modern
La final vor fi înmânate diplome, trofee și medalii, dar și premii în bani. Totodată vor fi și recitaluri extraordinare susținute de membrii juriul, artiști consacrați.
„Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună tradiția, talentul și bucuria muzicii la Festivalul-Concurs „Vârful Ciucașului cu gust de Afină”, au spus organizatorii.
„Enescu și muzica lumii” continuă la Sinaia
Unul dintre cele mai longevive evenimente culturale estivale din România, Festivalul Internaţional „Enescu şi muzica lumii” continuă în stațiunea de pe Valea Prahovei
Vineri, 8 august, de la ora 19.00, la Casino-ul din oraș, are loc concertul lui Cătălin Răducanu, „Un artist, un pian şi un ţambal – Tablouri dintr-o expoziţie”.
Sâmbătă, 9 august, tot de la ora 19.00, în Parcul Ştirbey se desfășoară spectacolul One Man Show cu Adrian Petrescu, iar duminică, 10 august, de la ora 13.00, evenimentul „Muzica la înălțime” îl are în prim plan tot de Adrian Petrescu, omul care va face senzație de la Cota 2000.
VIDEO