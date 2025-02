Reacția BIN-GO Solutions la acuzațiile primarului Polițeanu

BIN-GO SOLUTIONS S.R.L. a transmis următorul comunicat de presă referitor la criza gunoiului din Ploiești:

Avand in vedere minciunile publice propagate de catre Primarul Municipiului Ploiesti Mihai Laurentiu Politeanu, aratam ploiestenilor faptul ca societatea noastra detine licenta ANRSC valabila pana la data de 01.06.2027, licenta care in cadrul conditiilor asociate cuprinde dreptul de a lucra si in Municipiul Ploiesti, in temeiul contractului de delegare nr. 1792/2016 incheiat cu ADI Deseuri Prahova.

In privinta valabilitatii contractului si a licentei de operare nr. 6221/2024, Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, prin adresa nr. 2193/2025, arata in mod clar si fara echivoc ca societatea noastra are obligatia de a presta serviciului de colectare si transport pe raza Mun. Ploiesti, in calitatea sa de operator de salubritate care actioneaza in baza conditiilor asociate licentei.

Astfel, obligatia de prestare a servicilui este valabila 90 de zile de la data incetarii contractului, urmand ca operatorul de salubritate sa presteze serviciul in aceleasi conditii si cu aceleasi drepturi stipulate in cadrul contractului. OBLIGATIA DE PRESTARE A SERVICIULUI IN REGIM DE CONTINUITATE ESTE O OBLIGATIE LEGALA STIPULATA IN CADRUL LEGII 51/2006 SI A LEGII 101/2006, DE NATURA ASIGURARII SANATATII PUBLICE, ORICE MASURA DE INTERZICERE A PRESTARII SERVICIILOR REPREZENTAND O INCALCARE FLAGRANTA A LEGII. Comunicam opiniei publice raspunsul ANRSC furnizat societatii noastre.

In alt doilea rand, comunicam opiniei publice extrasul emis de Judecatoria Ploiesti in data de 26.02.2025, care ATESTA CA MUNICIPIUL PLOIESTI DETINE CALITATEA DE MEMBRU IN CADRUL ADI DESEURI, DREPT URMARE NU ARE ATRIBUTII IN DOMENIUL ORGANIZARII SERVICIULUI DE SALUBRITATE, ACEST DREPT FIIND DELEGAT ADI DESEURI IN BAZA ART. 10 DIN CADRUL LEGII 51/2006, IAR PANA LA INCETAREA ACESTEI CALITATI DE MEMBRU, SINGURA ABILITATA DE LEGE SA ORGANIZEZE ACEST SERVICIU ESTE ADI DESEURI PRAHOVA, CARE LA RANDUL SAU A INCREDINTAT SERVICIUL SOCIETATII NOASTRE, IN URMA UNEI PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA.

Prin urmare, toate actele juridice efectuate de Primaria Ploiesti sunt nule de drept, din cauza faptului ca Primaria Mun. Ploiesti nu detinea calitatea de autoritate contractanta abilitata de lege sa delege serviciul de salubritate.

In concluzie, somam Primaria Ploiesti in sensul returnarii licentelor de acces in vederea realizarii serviciului de salubritate conform contractului de delegare prin concesiune nr. 1792/2016, orice alta masura fiind nelegala si punand in pericol sanatatea publica.

Atasăm următoarele documente doveditoare:

ADI_Bin go_825din06.02.2025

Extras Registrul Special al Asociatiilor – ADI

Raspuns ANRSC la adresele nr. E252 din 11.02.2025 si 1552 din 17.02.2025 highlight

raspuns ADI operator 928-13.02.2025

notificare 90 prelungire zona 2 cu 6 A

DI 753-04.02.2025-PLOIESTI raspuns Ploiesti iesire din ADI

ADI_Bin go_825din06.02.2025