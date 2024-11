George Simion, (AUR), prezidențiabil, interdicție de a intra în Ucraina

Am văzut de câteva zile această presiune de a se afla ce am primit eu în funcţie de prim-ministru, direct sau prin serviciile de intelligence din România, cu privire la interdicţiile din Republica Moldova şi din Ucraina ale lui George Simion. Şi atunci am început demersurile. În Republica Moldova, răspunsul a fost unul foarte simplu, s-au menţinut lucrurile şi măsurile luate acum câţiva ani, parcă era Dodon sau cine era preşedinte, nu cunosc toată istoria, deci nu au dat lucruri suplimentare şi, cu adevărat, din Ucraina mi-a venit un răspuns scris”, a spus premierul, potrivit News.ro.

Guvernul a precizat vineri seara că premierul Marcel Ciolacu a primit, prin intermediul instituțiilor abilitate ale statului român, acordul autorităților ucrainene de a pune la dispoziția publicului răspunsul primit și de a face publice informații despre acest subiect. Joi, premierul Marcel Ciolacu a afirmat că din documentul transmis de autoritățile ucrainene nu rezultă că George Simion ar fi spion rus, cum se vehiculează în spațiul public, în campania electorală: „Ce vă pot spune este ce nu este: nu este agent rus și nu a avut întâlniri cu agenți ruși de spionaj”, a precizat premierul Marcel Ciolacu.