„În vara lui 2023, pot spune că m-am născut a doua oară”. O prahoveancă, operată de histerectomie totală, mulțumește medicului Dan Dragoș Mihalache de la Maternitatea Ploiești

O operație de histerectomie totală a adus-o pe Elena Telegeanu, o prahoveancă din localitatea Boldești – Scăeni, direct la Maternitatea Ploiești, unde medicul Dan Dragoș Mihalache a fost cel care a efectuat intervenția chirurgicală extrem de complexă. „Nu am cuvinte să mulțumesc acestui înger de om, atât pentru profesionalismul său, dar și pentru blândețe și vorba bună pe care o are mereu la el în legătura cu pacienții”, spune femeia astăzi, la jumătate de an de la operația care i-a salvat viața.

Prahoveanca spune că nicio secundă, în momentul în care a aflat de gravitatea problemei, nu s-a gândit ca un alt medic să o opereze.

„A fost o intervenție destul de complicată și complexă. Eu am și alergie la anumite medicamente, lucru ce a îngreunat procedura. Culmea, în ziua operației am fost testată pozitiv pentru COVID-19, ceea ce a însemnat izolare. În plus a existat și suspiciunea de a fi infectat toată echipa medicală, dar, din fericire, nimeni nu a avut nicio problemă.

Am suferit o operație de histerectomia totală, uterul a fost complet îndepărtat împreună cu colul uterin.Medicul Dan Dragoș Mihalache a dat dovadă de profesionalism și o bunătate ieșită din comun. Este un înger de om.

Nu am cuvinte să îi mulțumesc pentru că, practic, m-am născut a doua oară, mi-a redat șansa la viață, chiar dacă intervenția, pentru orice femeie care trece prin așa ceva, este una care afectează enorm din punct de vedere psihic.

Mii de mulțumiri întregului personal de la Maternitatea PLoiești pentru profesionalism și empatie!”, a transmis prahoveanca Elena Telegeanu.