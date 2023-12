Apa a început să se infiltreze prin acoperișul Castelului Peleș. Angajații sunt nevoiți să improvizeze ca să protejeze exponatele

Apa a început să curgă prin acoperișul Castelului Peleș, iar angajații Muzeului Peleș sunt nevoiți să folosească ligheane pentru a proteja exponatele.

- Publicitate -

Deteriorarea Castelului Peleș a devenit gravă, încât o porțiune din acoperiș este susținută cu grinzi de lemn, iar o folie de plastic previne infiltrarea apei în interior prin găurile din perete.

Infiltrațiile au ajuns la mansardă, unde au afectat basoreliefurile și parțial podeaua de lemn, iar în zonele în care plouă efectiv, sunt folosite găleți, ligheane și folii pentru protejarea exponatelor.

Ultimele reparații majore în interiorul castelului au fost făcute la finalul anilor ’80, de atunci având loc doar lucrări de întreținere.

Citește și Acoperișul Castelului Peleș intră în renovare. Data exactă încă nu se cunoaște

„Am văzut starea gravă de deteriorare a acestor două obiective. Este revoltător și strigător la cer modul în care obiective de patrimoniu sunt deteriorate punând în pericol existența lor. De la preluarea mandatului am fost la Peleș și am fost revoltată că pentru a proteja exponatele din castel se folosesc ligheane care să oprească apa. Prin Institutul Național al Patrimoniului am urgentat procedura de intervenție de urgență”, a transmis Raluca Turcan, ministrul Culturii.

„Este o primă intervenție, suntem în procedură de finalizare a proiectării pentru refacerea teraselor și lucrărilor care țin de siguranța și restaurarea Castelului Peleș, dar asta se va întâmpla anul viitor”, a adăugat aceasta.