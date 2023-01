Scandal la gondola din Sinaia. Sute de turiști au rămas blocați la Cota 1400

Scandal la Sinaia, după ce sute de turiști au rămas blocați la Cota 1400. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, gondola nu a mai urcat până la Cota 2000. Primarul Vlad Oprea spune că, din cauza înghețului, „au fost ceva probleme la instalație, însă, s-a lucrat toată noaptea pentru remediere”. Același Vlad Oprea a mai spus că a fost prelungit programul de coborâre cu încă o oră, (de la 16.00 la 17.00), pentru ca ultimul turism să poată coborî în siguranță.

„Înțelegem foarte bine revolta oamenilor. Am chemat jandarmii pentru a aplana conflictul. Cei care nu s-au putut folosi de bilet, sigur își vor primi banii înapoi. Odată chemați jandarmii, lucrurile s-au liniștit.

După ce au stat ore la coadă la telegondola Sinaia, cei care au ajuns la 1400 au descoperit că nu pot urca mai departe decât cu telecabina Cum aceasta are o capacitate de doar 27 de persoane, nu a făcut valului imens de turiști. Cei care au plătit permisele pentru întreaga zi s-au dat pe schiuri și plăci la 1400, pe zăpadă cu noroi sau au urcat către 2000 pe jos.

Evident, turiștii au reacționat în online. Aceștia au postat pe Facebook mesaje cu privire la faptul că au fost nevoiți să aștepte ore în șir la Gondola Sinaia.

Robert Duc: „Imagine LIVE cu un puternic impact emoțional: Dansu masa și bătaia la gondola la Sinaia. Jos pălăria pentru toți cei care au boicotat anul asta sezonul de ski din Austria si au ales Sinaia. 4 boxe, 4 bași, un mixer, 2 platane și dacă nu ieșea un Neversea de ianuarie de toata frumusețea”

Andrei Brebuleț: „Gondola Sinaia, sunteți o bătaie de joc. O gluma proasta dpdv al oricărui prestator de servicii de oriunde.

Azi, soare, cald, vânt zero, sunteți incapabili să porniți vreuna din instalațiile noi, gondola sau scaunul.

Asta pentru că aveți o echipa de totali amatori, angajați la stat cărora nu le pasă decât de ziua trece, leafa merge.

In condițiile in care aveți doar 3 zile cu instalațiile funcționale pe sezonul asta, voi in loc sa lucrați toata noaptea ca să aveți totul gata la 9am, încasați bani și puneți oamenii la coadă, in timp ce „marea echipa” se apuca de curățat rolele de chiciura la 8 am.

Dezastru! Să stai la coadă si să te uiți la instalații, asta după ce ai stat la coadă la intrarea în parcare, coada la bilete, coada la gondola, etc.

Vindeți, frate, instalațiile și lăsați pe alții să se ocupe, oameni care chiar își dau interesul”.