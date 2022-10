Licitații ANAF în Prahova. Lista bunurilor scoase la vânzare

Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești și Serviciile Municipale Fiscale din Prahova organizează în această perioadă licitații publice pentru valorificarea mai multor bunuri indisponibilizate.

Astfel, În temeiul prevederilor art.255 alin. (2) din Legea 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20 luna OCTOMBRIE anul 2022, ora 13.00, în localitatea Câmpina, Bdul Carol, nr. 31, se vor vinde la licitația a II a următoarele bunuri imobile, proprietatea .C. GERCOM BUSINESS S.R.L.,C.U.I. 17452787 cu domiciliul în localitatea Ploiesti, Intr. Izvoras, nr.3, jud. Prahova în calitate de garant ipotecar conform Contract de ipotecà imobiliarà nr. 1819/16.05.2014 pentru creantele neachitate ale debitoarei S.C. GRINSEG CONSTRUCT S.R.L., C.U.I. 15608325, CONSTRA Te S Oroin, hir. 44, 156. 7al, ca. domicilul fiscal in localltatea Campina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr 24.

– teren curti constructii in suprafata de 48217 mp si constructiile C1 – depozit în suprafatã de 84 mp, C2 – statie alimentare in suprafatã de 11 mp si C3 – punct control in suprafatã de 12 m situate in intravilanul localitâtii Bânesti, punct Ciuperceasca, tarla nr.51, parcela 1357, jud. Prahova, Cartea funciarã nr.21311 a localitâtii Banesti, pret de pornire licitatie 858.360 lei (exclusiv TVA*). Mai multe detalii pot fi consultate AICI

În temeiul articolului 250, alin. 2, din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18 luna OCTOMBRIE anul 2022, ora 13.00, în localitatea Câmpina, Bdul Carol I nr.31, se vor vinde la licitația a IV a următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei TEENS MITU CHITU INDOOR S.R.L, C.U.I. 37930606 cu sediul în localitatea Câmpina, str. Orizontului, nr.1, bl.R10, et.4, ap. 13, judetul Prahova:

1. PACHET LOC JOACÀ – Loc joacã modular cod WTBLM10, Pod multicolor cod WTB 022, Playground gonflabil cod WTB 0291, Orășel gonflabil cod WTB 332, Piscina acoperită cu platform cod WTB 1203, 3 bile uriase cod WTB 065 – preț: 20 790 lei.

2. PACHET ECHIPAMENT LASERTAG – 1 Unitate centrală seria 1UC20171201101, 14 Arme Lasertag seria de la 1A2017201101 la 1A2017201114, 14 Senzori lasertag cu seria de la 150171201101 la 150171201114, 28 acumulatori și încîrcîtoarele aferente – preț: 11 765 lei. Mai multe detalii pot fi consultate AICI

În temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19 luna OCTOMBRIE anul 2022, ora 13.00, în localitatea Câmpina, Bdul Carol, nr.31, se vor vinde la licitatia a II a următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului NEAGU GHEORGHE – decedat, cu ultimul domiciliu in localitatea Breaza, str. Plopilor, nr. 12A, judetul Prahova:

imobile: casă de locuit cu parter cu soclu supraînălțat peste pivniță, în suprafață construită la sol de 88 mp (construcție din piatră, cărămidă și lemn) și teren intravilan în suprafață de 635 mp, situate in localitatea Breaza, str. Dorobanti, nr.55, județul Prahova, Cartea funciară nr. 24496 a localității Breaza, preț de pornire licitație 54.160 lei (exclusiv TVA*)). Mai multe detalii pot fi consultate AICI

În temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 07, luna octombrie, anul 2022 , ora 12.00, în Ploiești, str, Aurel Vlaicu nr 22, et. 1, Cam 6 se vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului BABY STUDIO S.R.L., prima licitatie:

Aparat epilare definitiva versusu 3 color detinut cf factura 128/22.06.2020 stare uzura: noirmala – preț 41 899 lei.

HIFU FACE LIFT, detinut cu factura 101/25.06.2020 stare uzura: normala semne – preț: 16 205 lei

Mai multe detalii pot fi consultate AICI

