Doi turiști blocați de aseară în Bucegi. Intervenție dificilă a salvamontiștilor din cauza vântului puternic-VIDEO

Salvamontiștii prahoveni încearcă duminică dimineață să recupereze doi turiști blocați încă de aseară pe versantul esti al muntelui Coștila.

Potrivit Salvamont Bușteni, sâmbătă dimineață cei doi au urcat pe Brâna Aeriană și fără să cunoască prea bine zona, au vrut apoi să meargă la Crucea Eroilor.

Au intrat pe brâna mare a Caraimanului spre Valea Albă, dar când au ajuns la Blidul Uriașului, au încercat să coboare direct spre Valea Alba.

În scurt timp s-au blocat și au petrecut noaptea sub cerul liber, în condiții meteorologice deloc favorabile (ploaie, vânt puternic și temperatura sub 5 grade C.).

Cu toate acestea nu au sunat după ajutor, decât cand s-a luminat de ziua și au văzut că este imposibil sa coboare singuri.

Acum, în condiții la fel de vitrege, salvatorii montani din Bușteni și Prahova încearca să-i găsească.