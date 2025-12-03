Cum au tratat politicienii din Prahova criza apei

Din 28 noiembrie, peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Parlamentarii de Prahova au ignorat subiectul sau au cerut demisii, în funcție de interesul politic.

Criza apei din Prahova a început vineri, 28 noiembrie, când stația de tratare a apei a ESZ Prahova, de la Voila, care prelucrează apa livrată de Apele Române din Paltinu, a cedat din cauza aluviunilor.

S-a ajuns aici după ce lacul de acumulare de la barajul Paltinu a fost scăzut controlat, pentru efectuarea unor reparații, dar și pe fondul ploilor abundente de săptămâna trecută.

În podcastul Observatorul Prahovean de miercuri, 3 decembrie, jurnaliștii Marius Nica, Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au dezbătut criza apei, dar și reacțiile politicienilor.

Astfel, navigând pe paginile de Facebook ale formațiunilor județene ale partidelor sau pe cele personale ale parlamentarilor, am constatat că subiectul a fost tratat cu…indiferență.

De exemplu, liderii PNL și PSD de Prahova sunt mai preocupați de alegerile pentru Primăria Capitalei, mergând în București să promoveze candidații partidelor lor decât de oamenii lăsați fără apă de incompetența autorităților.

Înregistrarea emisiunii este disponibilă aici: