Cât câștigă șefii instituțiilor care au lăsat 100.000 de prahoveni fără apă

De cinci zile, 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Criza a început vineri, 28 noiembrie, când stația de tratare a apei a ESZ Prahova, de la Voila, care prelucrează apa livrată de Apele Române din Paltinu, a cedat din cauza aluviunilor. S-a ajuns aici după ce lacul de acumulare de la barajul Paltinu a fost scăzut controlat, pentru efectuarea unor reparații, dar și pe fondul ploilor abundente de săptămâna trecută. Mai multe detalii, în Observatorul Prahovean LIVE de miercuri, 3 decembrie, de la ora 13:00.

La documentarea acestui artricol a contribuit Roxana Tănase.

După declanșarea crizei, a început un lung șir de declarații și justificări ale autorităților naționale, județene și locale, iar cei responsabili, de la Apele Române și ESZ, se acuză reciproc pentru lipsa apei. În tot acest timp, oamenii cumpără apă plată și așteaptă la cozi pentru ca cisternele pompierilor să le livreze apă menajeră sau îmbuteliată.

Observatorul Prahovean vă prezintă cine sunt șefii instituțiilor și companiilor de stat responsabili de asigurarea apei potabile în Prahova și cu cât sunt plătiți fix de cei pe care i-au lăsat fără acest serviciu public esențial.

Directorul general al Apelor Române

Directorul general al Apelor Române este Florin Ghiță. Acesta a fost numit în funcție de Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în luna septembrie, cu mandat de reorganizare. Ghiță a fost, între 2014 și 2023, șef de serviciu la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. Înaintea lui, director a fost Sorin Lucaci, demis pentru că Apele Române ar fi pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, afectând proiecte esențiale de apărare împotriva inundațiilor.

Potrivit declarației de avere ,Ghiță a câștigat de la Apele Române Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea – 78.119 lei, la care se adaugă vouchere de vacanță de 1305 lei.

Cât câștigă alți șefi de la Apele Române

Ervin Luci – director Departament al Administrației Naționale Apele Române

În ultima declarație de avere, din 04.06.2024 figurează cu următoarele venituri:

Administrația Bazinală de Apă Banat – 48.989 lei

Administrația Bazinală de Apă Mureș – în afara funcției de bază – 4.094 lei

Administrația Națională Apele Române (funcție de bază și în afara funcției de bază) – 55.350 lei

Vouchere de vacanță Administrația Bazinală de Apă Banat – 1.305 lei

Mihaela Andra Negoi – director departamentul dezvoltare investiții Apele Române

Veniturile din ultima declarație – 12.06.2024:

Salariu funcție de bază – 115498 lei

Salariu în afara funcției de bază – 12.303

Card de vacanță – 1.305 lei

Ionel Sorin Rîndașu – Beuran – director departamentul situațiilor de urgență

Potrivit declarației de avere, din 15.04.2025, a avut următoarele venituri:

Salariu de bază – 129.269 lei

Salariu în afara salariului de bază – 9.240 lei

Vouchere de vacanță – 1.296 lei 1 de 3

Șeful Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova

Directorul General la nivel local al Apelor Române este Gheorghe Ciurea. Acesta este absolvent de inginerie rurală și protecția mediului la Universitatea de Științe Agronomice și medicină Veterinară – București.

A fost numit în funcție pe 10 octombrie, înainte fiind inginer șef în cadrul societății. Potrivit ultimei declarații de avere, din 24.05.2024 acesta a raportat ca venituri 76.109 lei.

Florin Adrian Grădinaru – inginer șef la SGA Prahova

A încasat ca șef birou salariu Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița SGA Prahova suma de 59.438 lei, iar de la Administrația Națională Apele Române – Proiect SNMRI – salariu 16.950 lei.

Bogdan Chițescu, șeful ESZ Prahova, 60.000 euro/an

Șeful Exploatare Zonală Prahova, societatea din subordinea Apelor Române care administrează stația de tratare a apei de la Voila, blocată de aluviunile din lacul Paltinu, este Bogdan Chițescu.

Acesta a fost numit în funcție în septembrie 2022, după o carieră la Transelectrica – Direcția Activități Nereglementate și Administrare Fibră Optică și un scurt mandat la Ministerul Fondurilor Europene ca director adjunct.

Potrivit ultimei declarații de avere Chițescu are venituri salariale de aproape 300.000 de lei pe an, echivalentul a 60.000 de euro.

Bogdan Ștefescu Chițescu – director general Exploatare Sistem Zonal Prahova – Potrivit declarației de avere din 29.07.2024, a avut următoarele surse de venit:

– Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – salariu – 537 lei

– Exploatare Sistem Zonal Prahova – director general – 301.053 lei

-Maven Business Solutions salariu – expert – 30.867 lei

– FGC Activ Grup – salariu – responsabil formare – 45.360 lei

Conversmin SA – indemnizație – director general – 43.315 lei

Curtea de Conturi a României – salariu – consilier – 3.500 lei

Valoarea beneficiilor

Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase Remin SA – Baia Mare Maramureș administrator special – 6052 lei

Exploatare Sistem Zonal Prahova SA – membru director general – 25.000 lei

Cât câștigă și alți șefi din conducerea ESZ

Radu Răzvan – director tehnic Exploatare Sistem Zonal Prahova

Declarație de avere 2024:

Administrația Națională Apele Române – CMI – 71.500 lei

Conversim – contract de mandat – 53.000 lei

Exploatare Sistem Zonal Prahova – CMI – 5.400 lei

1 de 2

Manager servicii suport la ESZ, zboruri plătite de Nordis

Monica Hunyadi, care i-a însoțit pe liderii PSD în unele zboruri în destinații de lux cu avioane private plătite de compania Nordis, a făcut parte până pe 21 noiembrie din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) SA, potrivit g4media.ro.

În declarația de avere a Monicăi Hunyadi figurează un teren în Hunedoara, apartament în Voluntari, un autoturism Porsche, bijuterii în valoare de 10.000 de euro. Anul trecut, a vândut două autoturisme și un apartament pentru care a încasat peste 140.000 de euro. La capitolul depozite bancare figurează suma de 94.342 lei. De la ESZ a câștigat ca manager servicii suport suma de 52.089 de lei.

Ministrul Mediului a cerut livrarea de apă menajeră la robinetele prahovenilor

După declanșarea crizei apei, Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR) a făcut o serie de acuzații la adresa subordonaților de la Apele Române și ESZ, cerând demisii și demiteri. Până acum însă niciun șef de la stat cu atribuții în domeniu nu a părăsit postul.

Buzoianu a fost acuzată că a făcut presiuni ca ESZ să furnizeze apă menajeră în sistemul centralizat de distribuție, gest catalogat de colegul său din Guvern, Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete drept ”inconștiență administrativă”.

Potrivit declarației de avere, Buzoianu are depozite bancare de aproape 120.000 de lei, 23.280 euro și 26.255 dolari americani. De la Camera Deputaților a încasat în ultimul an de activitate 134.288 lei, la care se adaugă veniturile de ministru de 22.556 pe lună.