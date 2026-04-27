Începe aventura echipei Inf(O)1 Robotics, din Ploiești, la Campionatul Mondial de la Houston, SUA

Echipa Inf(O)1 Robotics a C.N. „I.L. Caragiale” din Ploiești s-a calificat pentru a doua oară la Campionatul Mondial de Robotică FIRST Tech Challenge, care va avea loc în Houston, SUA, după o performanță remarcabilă în finala națională desfășurată la București. Copiii au plecat duminică, 26 aprilie, spre Statele Unite, la concursul mondial care are loc în perioada 29 aprilie – 2 mai și care reunește echipe de pe întreg mapamondul. Astăzi, 27 aprilie, echipa a anunțat că ajuns cu succes pe aeroportul George Bush Intercontinental din Houston, urmând să înceapă una dintre cele mai frumoase aventuri.

Elevii C.N. „I. L.Caragiale” au obținut, la faza națională, locul al doilea la categoria Inspire, una dintre cele mai importante distincții din competiție.

Nu este prima participare internațională pentru tinerii pasionați de robotică, aceștia reprezentând România și în 2022, când au fost distinși cu premiul Judge’s Choice Award „Blast of Energy”.

„Dorim să adresăm cele mai sincere mulțumiri tuturor sponsorilor care ne-au fost alături și au făcut posibilă participarea noastră la etapa mondială din Houston, Texas, după această calificare extraordinară”, este mesaju transmis de către liceenii echipei de robotică chiar la plecarea de pe aeroportul Otopeni.

Finala națională FTC din acest an a reunit cele mai bune 96 de echipe din țară și a adus rezultate notabile și pentru alte echipe din Prahova. Echipa Eastern Foxes, tot din cadrul Colegiul Național „I. L. Caragiale”, a obținut locul al treilea la categoria Connect.

De asemenea, echipele Ro2D2 și Brave Bots, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, au încheiat competiția cu rezultate importante, obținând premiul Nație prin Educație Award, respectiv locul I la categoria Sustain.

Un alt rezultat notabil a venit și din Câmpina, unde echipa UNDEFINED a Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” a obținut locul al treilea la categoria Innovate.

Performanțele echipelor din Prahova confirmă nivelul ridicat al roboticii educaționale din România și deschid noi perspective pentru participări de succes pe scena internațională, așa cum este calificarea echipei Info (1) Robotics la Mondialele de peste Ocean.