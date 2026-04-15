Echipele de robotică din Ploiești vor avea un spațiu dedicat în Parcul Municipal Vest

Echipele de robotică din Ploiești vor beneficia de un spațiu dedicat în Parcul Municipal Vest, după ce Consiliul Local a aprobat reorganizarea administrației parcului și transferul acesteia în subordinea Casei de Cultură „I.L. Caragiale”.

Inițiativa a aparținut consilierilor PNL și a fost votată în ședința extraordinară a Consiliului Local Ploiești din 14 aprilie, odată cu reorganizarea Primăriei și preluarea Administrației Parcului Municipal Vest de către Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești.

Potrivit inițiatorilor proiectului, în incinta parcului va fi amenajat un Centru de Excelență care să devină un hub pentru cluburile de robotică din municipiu.

„Centrul de Excelență din Parcul Municipal Vest va deveni un hub al cluburilor de robotică din Ploiești – un loc modern, dedicat tinerilor pasionați de tehnologie, unde pot lucra, testa și dezvolta proiecte care au repus deja orașul nostru pe harta internațională a performanței”, au transmis reprezentanții PNL.

În ultimii ani, echipele de robotică din Ploiești, care activează în cadrul colegiilor naționale și al altor unități de învățământ, au obținut rezultate remarcabile atât la competiții naționale, cât și internaționale, contribuind la promovarea orașului în domeniul tehnologiei și inovației.