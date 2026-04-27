Zeci de asociații țin pe loc montarea camerelor la ghene în Ploiești. Lista blocurilor

Proiectul de montare a camerelor de supraveghere la platformele de colectare a deșeurilor din Ploiești este blocat, deși echipamentele au fost deja achiziționate de Primărie. Problema principală este lipsa documentației din partea unor asociații de proprietari, în timp ce altele au refuzat instalarea.
Zeci de asociații întârzie proiectul
Primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, a făcut un nou apel către asociațiile de proprietari să urgenteze procedurile privind depunerea documentelor, precizând că întârzierea afectează direct implementarea proiectului și extinderea sistemului de supraveghere.
„Riscăm să întârziem mult și nejustificat implementarea acestui proiect. Vom continua să ne confruntăm cu mizeria din jurul platformelor de deșeuri și cu riscul vandalizării noilor containere”, a declarat edilul.
61 de asociații nu au trimis documentele
Potrivit edilului, aproximativ jumătate dintre asociațiile contactate au fost de acord și se lucrează deja la instalarea camerelor. În schimb, alte 61 de asociații și-au dat acordul, dar nu au transmis documentele necesare, blocând astfel montarea echipamentelor.
În plus, 15 asociații au refuzat instalarea sistemelor de supraveghere.
Primăria suportă costurile cu energia
Primarul a subliniat că proiectul nu presupune costuri suplimentare pentru locatari. Consumul de energie electrică, estimat la aproximativ 100 de lei pe an pentru fiecare cameră, va fi decontat din bugetul local.
„Primăria a cumpărat în 2025 peste 200 de camere de supraveghere pentru a le instala la platformele de colectare a deșeurilor și în punctele vulnerabile ale orașului, unde apar depozitări ilegale”, a mai precizat edilul.
Apel către asociațiile care au refuzat proiectul
Edilul le-a transmis inclusiv asociațiilor care au refuzat instalarea camerelor să își reconsidere poziția, subliniind că măsura contribuie direct la curățenia orașului.
Lista blocurilor vizate
- BLOC 31P – Str. Lăpușna
- BLOC 30F – B-dul Republicii
- BLOC 47 – Str. Baraolt
- BLOC 38B, SC.B – Str. Anotimpului
- BLOC M10 3D – Str. Soldat Erou Nicolae Arhip
- BLOC M4 – Str. Soldat Erou Nicolae Arhip
- BLOC 54 SC.B – Str. Gen. Eremia Grigorescu
- BLOC K8 – Str. Ștefan Greceanu
- BLOC 7 E SC.B – Aleea Seciului
- BLOC 14B – Str. Eroilor
- BLOC 5 SC.A – Șoseaua Vestului
- BLOC 12E – Str. Cașin
- Bloc 36 – Str. Baraolt
- BLOC 5E-5F – B-dul Bucuresti
- BLOC 5A – B-dul Bucuresti
- BLOC 14A – Str. Bărcănești
- BLOC N12, N13, N14 – Str. Democratiei
- BLOC A2-A4-B3 – Aleea Pajurei
- BLOC 36C1-36C2 – Str. Gheorghe Doja
- BL. A4 PT 2 – Str. Cibinului
- P.T. 6/1/NORD – Str. Petuniei
- BLOC 20 PT5 NORD – Aleea Nalbei
- RADU STANIAN NORD – Aleea Cimbrului
- BLOC 12A SC.A SI B – Aleea Scorușului
- BLOC 6 – Str. Brebenei
- BLOC 134D – Aleea Biruinței
- BLOC 121E, SC.A – Str. Spătar Nicolae Milescu
- BLOC 2A2 – Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino
- BLOC 86 – Str. Targovistei
- BLOC 31B1 – B-dul Republicii
- BLOC 95 SC.F – Str. General Eremia Grigorescu
- BLOC B2 – Str. G-ral Vasile Milea
- BLOC 12I – Str. Făget
- BLOC 15I SC.A – Intrarea Daliei
- C.V. MILCOV-HASDEU – Str. Milcov
- BLOC 3D – B-dul Bucuresti
- BLOC M6-M9 – Str. Lupeni
- BLOC K5; K6; K7; K8 – Str. Ștefan cel Mare
- BLOC 2 – Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu
- BLOC RODICA – Str. Rodica
- BLOC F2 – Str. Făt Frumos
- Bobâlna 76 bl.2 sc.A – Str. Bobâlna
- BLOC A1 – Aleea Pajurei
- BLOC 25A – Str. Mihai Bravu
- BLOC 135G – Strada Făcliei
- BLOC 117A SI B – Str. Malu Roșu
- BLOC 138G – Str. Făcliei
- BLOC 1C – Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino
- BLOC 15 VEST – Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino
- BLOC 14 VEST – Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino
- BLOC 13 VEST – Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino
- BL. 73, SC. A,B – Str. G-ral Eremia Grigorescu
- BLOC M13 – Str. Soldat Erou Nicolae Arhip
- BLOC 59 SC.C – Str. Soldat Erou Nicolae Arhip
- BLOC 169 SC.A – Aleea Ciucului
- BLOC 157 A+B – Aleea Siliștei
- BLOC A SC.A SI SC B – Str. Sublocotenent Erou Călin Cătălin
- BL.K9 SI K2B – Str. Basarabilor
- BLOC TOLSTOI-BASARAB – Str. General Traian Moșoiu
- T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7 – Aleea Arnăuți
- BLOC 4B 9MAI – Str. Mărășești
- BLOC 5I 9MAI – Str. Frăsinet
- BLOC 13,14,15 – Aleea Levănțica
- BLOC N10, N11 – Str. Democrației
- BLOC H14 SC.A – H14 SC.B – Str. Cumpătul
- BLOC 34B GH.DOJA – Str. Gheorghe Doja
- BLOC 103,104 SC A+B – Str. Petuniei
- BLOC 142 SC.A – Str. Rapsodiei
- BLOC 39 – Str. Cameliei
- BLOC 5A – Str. Serg. Erou Gheorghe Mateescu
- BLOC 26N – Str. Clemenței
- BLOC 72 VEST – Str. Minerva
- BLOC 29A+B – Str. Geneal Eremia Grigorescu
- BLOC C2 SC. A+B – Str. Lacul Bâlea
- BLOC 10F SC. A+B – Str. Padina
- BL 69 SC A – Aleea Arnăuti
Va suporta cheltuielile cu energia electrică….la nivel declarativ. Sunt asociații de proprietari care au fost de acord cu montarea camerelor de cel puțin 2 ani si niciodată nu a fost virată contravaloarea energiei consumate.