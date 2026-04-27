Zeci de asociații țin pe loc montarea camerelor la ghene în Ploiești. Lista blocurilor

Proiectul de montare a camerelor de supraveghere la platformele de colectare a deșeurilor din Ploiești este blocat, deși echipamentele au fost deja achiziționate de Primărie. Problema principală este lipsa documentației din partea unor asociații de proprietari, în timp ce altele au refuzat instalarea.

- Publicitate -

Zeci de asociații întârzie proiectul

Primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, a făcut un nou apel către asociațiile de proprietari să urgenteze procedurile privind depunerea documentelor, precizând că întârzierea afectează direct implementarea proiectului și extinderea sistemului de supraveghere.

- Publicitate -

„Riscăm să întârziem mult și nejustificat implementarea acestui proiect. Vom continua să ne confruntăm cu mizeria din jurul platformelor de deșeuri și cu riscul vandalizării noilor containere”, a declarat edilul.

61 de asociații nu au trimis documentele

Potrivit edilului, aproximativ jumătate dintre asociațiile contactate au fost de acord și se lucrează deja la instalarea camerelor. În schimb, alte 61 de asociații și-au dat acordul, dar nu au transmis documentele necesare, blocând astfel montarea echipamentelor.

În plus, 15 asociații au refuzat instalarea sistemelor de supraveghere.

- Publicitate -

Primăria suportă costurile cu energia

Primarul a subliniat că proiectul nu presupune costuri suplimentare pentru locatari. Consumul de energie electrică, estimat la aproximativ 100 de lei pe an pentru fiecare cameră, va fi decontat din bugetul local.

„Primăria a cumpărat în 2025 peste 200 de camere de supraveghere pentru a le instala la platformele de colectare a deșeurilor și în punctele vulnerabile ale orașului, unde apar depozitări ilegale”, a mai precizat edilul.

Apel către asociațiile care au refuzat proiectul

Edilul le-a transmis inclusiv asociațiilor care au refuzat instalarea camerelor să își reconsidere poziția, subliniind că măsura contribuie direct la curățenia orașului.

- Publicitate -

Lista blocurilor vizate

BLOC 31P – Str. Lăpușna

BLOC 30F – B-dul Republicii

BLOC 47 – Str. Baraolt

BLOC 38B, SC.B – Str. Anotimpului

BLOC M10 3D – Str. Soldat Erou Nicolae Arhip

BLOC M4 – Str. Soldat Erou Nicolae Arhip

BLOC 54 SC.B – Str. Gen. Eremia Grigorescu

BLOC K8 – Str. Ștefan Greceanu

BLOC 7 E SC.B – Aleea Seciului

BLOC 14B – Str. Eroilor

BLOC 5 SC.A – Șoseaua Vestului

BLOC 12E – Str. Cașin

Bloc 36 – Str. Baraolt

BLOC 5E-5F – B-dul Bucuresti

BLOC 5A – B-dul Bucuresti

BLOC 14A – Str. Bărcănești

BLOC N12, N13, N14 – Str. Democratiei

BLOC A2-A4-B3 – Aleea Pajurei

BLOC 36C1-36C2 – Str. Gheorghe Doja

BL. A4 PT 2 – Str. Cibinului

P.T. 6/1/NORD – Str. Petuniei

BLOC 20 PT5 NORD – Aleea Nalbei

RADU STANIAN NORD – Aleea Cimbrului

BLOC 12A SC.A SI B – Aleea Scorușului

BLOC 6 – Str. Brebenei

BLOC 134D – Aleea Biruinței

BLOC 121E, SC.A – Str. Spătar Nicolae Milescu

BLOC 2A2 – Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino

BLOC 86 – Str. Targovistei

BLOC 31B1 – B-dul Republicii

BLOC 95 SC.F – Str. General Eremia Grigorescu

BLOC B2 – Str. G-ral Vasile Milea

BLOC 12I – Str. Făget

BLOC 15I SC.A – Intrarea Daliei

C.V. MILCOV-HASDEU – Str. Milcov

BLOC 3D – B-dul Bucuresti

BLOC M6-M9 – Str. Lupeni

BLOC K5; K6; K7; K8 – Str. Ștefan cel Mare

BLOC 2 – Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu

BLOC RODICA – Str. Rodica

BLOC F2 – Str. Făt Frumos

Bobâlna 76 bl.2 sc.A – Str. Bobâlna

BLOC A1 – Aleea Pajurei

BLOC 25A – Str. Mihai Bravu

BLOC 135G – Strada Făcliei

BLOC 117A SI B – Str. Malu Roșu

BLOC 138G – Str. Făcliei

BLOC 1C – Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino

BLOC 15 VEST – Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino

BLOC 14 VEST – Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino

BLOC 13 VEST – Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino

BL. 73, SC. A,B – Str. G-ral Eremia Grigorescu

BLOC M13 – Str. Soldat Erou Nicolae Arhip

BLOC 59 SC.C – Str. Soldat Erou Nicolae Arhip

BLOC 169 SC.A – Aleea Ciucului

BLOC 157 A+B – Aleea Siliștei

BLOC A SC.A SI SC B – Str. Sublocotenent Erou Călin Cătălin

BL.K9 SI K2B – Str. Basarabilor

BLOC TOLSTOI-BASARAB – Str. General Traian Moșoiu

T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7 – Aleea Arnăuți

BLOC 4B 9MAI – Str. Mărășești

BLOC 5I 9MAI – Str. Frăsinet

BLOC 13,14,15 – Aleea Levănțica

BLOC N10, N11 – Str. Democrației

BLOC H14 SC.A – H14 SC.B – Str. Cumpătul

BLOC 34B GH.DOJA – Str. Gheorghe Doja

BLOC 103,104 SC A+B – Str. Petuniei

BLOC 142 SC.A – Str. Rapsodiei

BLOC 39 – Str. Cameliei

BLOC 5A – Str. Serg. Erou Gheorghe Mateescu