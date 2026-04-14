Cât scot din buzunar părinții pentru meditațiile particulare la română și matematică înainte de Evaluarea Națională

În apropierea Evaluării Naționale, meditațiile la limba română și matematică devin aproape obligatorii. Prețurile pornesc de la 100 de lei pe ședință și pot ajunge la 150 de lei. Chiar și în varianta minimă, părinții plătesc în jur de 1.000 de euro pe an pentru două ore suplimentare pe săptămână.

Pe măsură ce examenele naționale se apropie, tot mai mulți elevi apelează la pregătire suplimentară.

Cele mai căutate discipline sunt limba română și matematica, considerate esențiale pentru admiterea la liceu. Oferta profesorilor, pe site-urile de profil de genul meditatii.ro este variată. Prețurile diferă în funcție de experiență, rezultate și tipul de pregătire.

Pentru limba română, tarifele pornesc de la aproximativ 100 de lei pentru o ședință de o oră. Prețul poate ajunge, însă, la 120–130 de lei pentru sesiuni de 90 de minute. Profesorii cu experiență îndelungată sau rezultate foarte bune cer chiar și 150 de lei pentru o ședință.

„Sunt profesor cu peste 26 de ani de experiență și gradul didactic I. Propun un program personalizat de pregătire, adaptat fiecărui elev”, spune un cadrul didactic, dispus să pregătească elevii dincolo de orele de școală.

Metodele de predare s-au schimbat în ultimii ani, accentul fiind pus pe înțelegere, nu pe memorare. „Elevii învață să analizeze textele și să redacteze eseuri clare, nu doar să reproducă comentarii”, explică acesta cu scopul de a se promova.

Și profesorii mai tineri îmbrățișează aceeași abordare. „Nu încurajez memorarea mecanică, ci dezvoltarea gândirii logice și a răspunsurilor structurate, exact cum se cere la examen”, spune un alt profesor. Rezultatele sunt folosite ca argument: „În 2025, șapte dintre elevii mei au obținut note peste 9,50 datorită unei pregătiri adaptate fiecăruia”.

La matematică, prețurile sunt similare. O ședință costă, în medie, între 120 și 125 de lei pentru 90 de minute. Tariful poate ajunge și la 150 de lei în cazul profesorilor cu experiență.

„Cu răbdare și explicații potrivite, fiecare copil își poate găsi drumul spre înțelegere”, spune un alt profesor care pregătește elevi pentru Evaluarea Națională.

Acesta subliniază importanța lucrului structurat: „Lucrez organizat, pe tipuri de exerciții și pe încrederea elevului în rezolvare”.

Mulți profesori preferă ședințele individuale, considerate mai eficiente. „Lucrez strict 1-la-1 pentru progres real. Fiecare copil are ritmul lui și are nevoie de explicații adaptate”, explică un alt cadru didactic.

Costurile se adună cu repeziciune. La un tarif mediu de 120–130 de lei pe ședință, pentru două materii, părinții ajung să plătească aproximativ 240–260 de lei pe săptămână. Într-o lună, suma ajunge la aproape 1.000 de lei.

Pe durata unui an școlar, tariful depășește 4.800–5.200 de lei, adică în jur de 1.000 de euro.

În paralel cu creșterea cererii, autoritățile atrag atenția că doar o parte dintre veniturile din meditații sunt declarate la ANAF, deși piața generează sume importante anual.

Pentru părinți, calculele sunt simple. Chiar și cu două ședințe pe săptămână, costurile ajung la aproximativ 1.000 de euro pe an. Pentru elevi, meditațiile nu mai sunt un ajutor în plus, ci aproape o necesitate pentru examene.