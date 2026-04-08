Cum s-au descurcat elevii din Prahova la simularea examenului de bacalaureat

Elevii din Prahova au aflat rezultatele la simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat. Potrivit datelor centralizate de ISJPH (Inspectoratul Școlar Județean Prahova), cele mai bune rezultate au fost înregistrate la proba de limba și literatura română, unde rata de promovare a depășit 80%.

La această probă, 4040 de elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5, în timp ce 1009 nu au reuțit să ia notă de trecere. Din totalul celor 5795 de elevi înscriși, 746 nu s-au prezentat la examen.

Rezultatele sunt mai slabe la proba obligatorie a profilului, cea la matematică sau istorie. Aici, 3270 de elevi au obținut note de trecere, în timp ce 1712 au fost notați sub 5. Numărul absenților a fost de 813, iar rata de promovare este de 65,64%.

Cele mai slabe rezultate se înregistrează la proba la alegere a profilului și specializării, unde elevii au susținut examenul la discipline precum fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie sau filosofie. Doar 3126 de elevi au obținut note peste 5, în timp ce 1715 nu au luat notă de trecere. De asemenea, 954 de elevi au absentat. Rata de promovare este de 64,57%.

Rezultatele la simularea examenului de bacalaureat nu au fost făcute publice, fiind comunicate individual elevilor.