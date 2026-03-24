Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la simularea bacalaureatului, proba la matematică sau istorie

După proba la limba și literatura română, elevii de liceu au susținut marți, 24 martie, proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat. În funcție de profil, candidații au dat examen la matematică sau istorie.

- Publicitate -

Proba a început la ora 9:00, moment în care au fost deschise plicurile sigilate cu subiectele.

Timpul alocat elaborării lucrării a fost de trei ore din momentul finalizării distribuirii subiectelor.

- Publicitate -

La proba de matematică, prima parte a inclus exerciții scurte, de tip grilă sau cu răspuns direct, menite să verifice cunoștințele fundamentale.

La al doilea subiect, elevii au avut de rezolvat probleme de algebră și analiză matematică, iar ultima parte a fost cea mai solicitantă, cu exerciții de analiză care au implicat derivate și integrale.

Subiectele la această disciplină au fost diferite în funcție de profil: Matematică-Informatică, Științele Naturii, tehnologic sau pedagogic.

- Publicitate -

Subiecte matematică

Elevii care au susținut proba obligatorie a profilului la Istorie au avut de scris un eseu despre statul român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – primele trei decenii ale secolului al XX-lea.

Subiectul I a avut mai multe cerințe pe baza a două texte-suport: I.A. Pop, I. Bolovan, Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova; K. Hitchins, Scurtă istorie a României.

- Publicitate -

Subiecte istorie

Miercuri este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar joi elevii aparținând minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă.