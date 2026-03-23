Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la simularea examenului de bacalaureat, proba la română

Elevii de clasa a XII-a au susținut luni, 23 martie, proba la limba și literatura română din cadrul simulării examenului de bacalaureat. Aceștia au avut de rezolvat trei subiecte, pe baza unui text la prima vedere și a operelor studiate în liceu.

Simularea examenului de bacalaureat a durat trei ore și a început la ora 9:00.

La subiectul I, candidații au avut de analizat un fragment memorialistic semnat de Mircea Micu, care surprinde o întâmplare cu scriitorul Marin Preda, în centrul căreia se află o farsă legată de dispariția manuscrisului unui roman. Pe baza textului, elevii au rezolvat cerințe de vocabular și de înțelegere, iar la punctul B au redactat un text argumentativ despre consecințele unei farse.

La subiectul al II-lea, elevii au avut ca cerință să prezinte două modalități de caracterizare a personajului identificate într-un text dat – fragment din „Moș Teacă”, de Anton Bacalbașa.

La subiectul al III-lea, elevii de la profilul real au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga, valorificând cunoștințele despre curent literar, imagini poetice și elemente de limbaj.

Pentru candidații de la profilul uman a fost propus un text liric de Ion Barbu.

Simularea examenului național continuă pe 24 martie cu proba obligatorie a profilului. Pe 25 martie urmează să se desfășoare proba la alegere a profilului și specializării.

Rezultatele simulării bacalaureatului vor fi anunțate pe 3 aprilie. Ele nu vor fi făcute publice, ci vor fi comunicate elevilor în mod anonim, prin coduri individuale distribuite la prima probă.