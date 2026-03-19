„Competențe pentru viitor” – dialog despre alegeri și sens pentru tinerii din Câmpina

Peste 350 de oameni, majoritatea adolescenți, au umplut, zilele trecute, sala Casei Municipale de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina. Dincolo de cifre, conferința „Competențe pentru viitor”, parte a proiectului Azami Training – „Pariu cu mintea”, a însemnat ceva mult mai profund: o conversație sinceră despre direcție, sens și alegeri într-o lume tot mai complicată pentru tineri.

- Publicitate -

Evenimentul a adus față în față elevi aflați la început de drum, profesori și specialiști din domenii-cheie, într-un cadru care a încurajat reflecția.

Tema centrală a fost autocunoașterea ca fundament al unei cariere echilibrate.Un subiect abordat din perspective diferite, dar complementare.

- Publicitate -

Invitații au vorbit deschis despre provocările actuale: presiunea de a alege „corect”, influența mediului social, lipsa de repere clare și nevoia tot mai mare de ghidaj autentic. Discursurile nu au oferit rețete universale, ci au încurajat asumarea unui parcurs personal, construit pas cu pas.

Un accent important a fost pus pe colaborarea dintre școală, familie și mediul profesional, un parteneriat considerat esențial pentru formarea unor tineri pregătiți nu doar profesional, ci și emoțional.

În intervențiile lor, specialiștii au evidențiat că succesul nu mai poate fi definit strict prin performanță academică, ci prin echilibru, adaptabilitate și capacitatea de a lua decizii conștiente.

- Publicitate -

Citește și: Mărturii tulburătoare la întâlnirea cu liceenii din Câmpina ale unor traficante de droguri

Prezența unor experți cu experiență vastă în psihologie, precum prof. dr. Doru Dima – CEO Great People Inside România, leadership și resurse umane, a adus un plus de relevanță discuțiilor, oferind exemple concrete și perspective aplicate.

Totodată, dialogul direct cu participanții a transformat conferința într-un spațiu interactiv, în care întrebările au fost la fel de valoroase ca răspunsurile.

Organizată de Azami IF și Azami Training, în parteneriat cu instituții educaționale – Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Județean de Poliție, Primăria Municipiului Câmpina, fără de care evenimentul nu ar fi fost posibil.

- Publicitate -

Au contribuit la suucesul acțiunii și Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, precum și organizații implicate activ în dezvoltarea tinerilor cum ar fi Asociația Câmpina Tânără, Asociația Solidaritate și Dezvoltare Câmpina, dar și Aveuro Internațional.

Inițiativa organizatorilor confirmă interesul tot mai mare pentru programe care sprijină orientarea vocațională și dezvoltarea personală.

La final, ceea ce a rămas nu a fost doar un set de idei sau concluzii, ci o schimbare subtilă de perspectivă. Pentru mulți dintre cei prezenți, ziua de astăzi a însemnat începutul unui proces: acela de a-și pune întrebările potrivite și de a căuta răspunsuri dincolo de așteptările impuse.

- Publicitate -

Într-un context în care viitorul pare adesea incert, astfel de întâlniri devin nu doar utile, ci și necesare, susțin organizatorii, care promit că astfel de discuții vor deveni o obișnuiță în rândul tinerilor.

Galerie foto: