Ministerul revine asupra deciziei privind plata cu ora pentru profesori

Ministerul Educației analizează posibilitatea revenirii asupra deciziei privind plata cu ora pentru profesori. Asta după ce reducerea drastică a remunerării cadrelor ddidactice cu sume drastic reduse prin „Legea Bolojan” a provocat dificultăți în acoperirea orelor din școli, accentuând deficitul de dascăli.

- Publicitate -

Din 1 septembrie 2025, profesorii din învăţământul preuniversitar care predau suplimentar în regim de plata cu ora sunt plătiţi cu 22 de lei pe oră. Noua formulă de calcul stabileşte că plata cu ora se face prin raportarea salariului brut lunar la numărul mediu de ore lucrătoare pe lună stabilit anual de guvern, şi nu la numărul de ore de predare dintr-o lună cum era până acum.

Această formula a dus la o scădere de aproximativ 50% a tarifului brut/oră pentru orele suplimentare.

- Publicitate -

Ministerul Educației analizează posibilitatea revenirii asupra deciziei și majorării plății cu ora, a anunțat Luciana Antoci, consilier de stat pe probleme de educație la Cancelaria prim-ministrului. Asta deoarece plata cu ora nu mai este nici motiovațională și, totodată, este și discriminatorie, pentru că profesorii lucrează și pentru pregătirea orei în sine, nu doar pentru efectuarea ei, a subliniat Luciana Antoci.

Citește și: Cât va câștiga un profesor debutant la plata cu ora

„S-a intamplat, de pildă, să se accentueze crize care existau deja în sistem pe discipline pentru care avem profesori puțini sau chiar profesori lipsă. Ma refer aici la matematică, fizică, informatică. Și din perspectiva aceasta, la începutul anului școlar în curs, în primele două săptămâni, a fost realmente o criză a profesorilor, inclusiv în București, unde, după prima săptămână de școală, aproximativ 2.000 de ore nu erau înca ocupate.

Lucrurile acestea s-au rezolvat cumva, s-au rezolvat pe moment, prin implicarea directorilor care au adus către școli profesori pensionari prioritar, care, în sfârșit, și-au asumat acest rol. Dar, repet, plata este complet nemotivantă și, din ceea ce știu eu, la Ministerul Educației se ia în calcul revenirea asupra acestei decizii și cumva creșterea cuantumului pentru orele care se efectuează în acest regim”, a precizat consilier de stat pe probleme de educație la Cancelaria prim-ministrului.