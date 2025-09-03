Cât va câștiga un profesor debutant la plata cu ora

Pe 1 septembrie au fost atribuite orele vacante în regim de plata cu ora. Odată adoptate măsurile de austeritate, un profesor debutant cu facultate, master didactic și formare pedagogică va fi plătit cu 22 de lei pe oră, la plata cu ora, la fel ca un zilier necalificat.

Din 1 septembrie, profesorii din învăţământul preuniversitar care predau suplimentar în regim de plata cu ora vor fi plătiţi cu 22 de lei pe oră. Noua formulă de calcul stabileşte că plata cu ora se face prin raportarea salariului brut lunar la numărul mediu de ore lucrătoare pe lună stabilit anual de guvern, şi nu la numărul de ore de predare dintr-o lună cum era până acum.

Această formula duce la o scădere de aproximativ 50% a tarifului brut/oră pentru orele suplimentare.

În Prahova au fost înregistrate până acum 870 de solicitări pentru plata cu ora. „Sunt profesori care predau în școli unde mai erau câteva ore neacoperite.

Era firesc să le ia aceștia, să nu fie nevoie de personal necalificat adus pentru câteva ore care nu erau acoperite”, au transmis reprezentanții ISPH, care au mai menționat, totodată, faptul că multe cereri pentru plata cu ora au fost pentru disciplinele tehnologice. Încadrarea prin plata cu ora este, la momentul de față, undeva la 7% din totalul normelor rămase neocupate.