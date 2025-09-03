- Publicitate -

Cât va câștiga un profesor debutant la plata cu ora

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Pe 1 septembrie au fost atribuite orele vacante în regim de plata cu ora. Odată adoptate măsurile de austeritate,  un profesor debutant cu facultate, master didactic și formare pedagogică va fi plătit cu 22 de lei pe oră, la plata cu ora, la fel ca un zilier necalificat.

- Publicitate -

Din 1 septembrie, profesorii din învăţământul preuniversitar care  predau suplimentar în regim de plata cu ora vor fi plătiţi cu 22 de lei pe oră. Noua formulă de calcul stabileşte că plata cu ora se face prin raportarea salariului brut lunar la numărul mediu de ore lucrătoare pe lună stabilit anual de guvern, şi nu la numărul de ore de predare dintr-o lună cum era până acum.

Citește și: Cât pierd profesorii pentru că li se majorează norma de predare

Această formula duce la o scădere de aproximativ 50% a tarifului brut/oră  pentru orele suplimentare.

În Prahova au fost înregistrate până acum  870 de solicitări pentru plata cu ora. „Sunt profesori care predau în școli unde mai erau câteva ore neacoperite.

Eveniment

Elevii vor călători gratuit cu trenul și în următorul an școlar

Gratuitate pentru elevi la călătoria cu trenul și în următorul an școlar. CFR Călători a anunțat că elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat...
- Publicitate -

Era firesc să le ia aceștia, să nu fie nevoie de personal necalificat adus pentru câteva ore care nu erau acoperite”, au transmis reprezentanții ISPH, care au mai menționat, totodată, faptul că multe cereri pentru plata cu ora au fost pentru disciplinele tehnologice. Încadrarea prin plata cu ora este, la momentul de față, undeva la 7% din totalul normelor rămase neocupate.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
Exclusiv

Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

2
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

Elevii vor primi absențe, indiferent de boicotul profesorilor

0
Noul an școlar trebuie să înceapă pe 8 septembrie,...
Eveniment

Accident în Ploiești. Biciclist lovit de un autoturism

0
Accidentul rutier s-a produs, miercuri, la intersecția străzilor Victor Babeș...
Național

Cum să te protejezi de cele mai recente fraude online

0
Direcoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat o...
Eveniment

Elevii vor călători gratuit cu trenul și în următorul an școlar

0
Gratuitate pentru elevi la călătoria cu trenul și în...
Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

18
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Elevii vor primi absențe, indiferent de boicotul profesorilor

Luiza Toboc -
Noul an școlar trebuie să înceapă pe 8 septembrie,...

Cum ajunge un profesor de sport să predea și turism

Luiza Toboc -
Creșterea normei didactice la 20 de ore pe săptămână...

Care sunt catedrele vacante în Prahova pentru suplinitori

Luiza Toboc -
Profesorii care au obținut peste șapte la titularizare, dar...

Profesorii din Prahova, împărțiți când vine vorba de boicot

Luiza Toboc -
Sindicatele din Educaţie au inițiat un referendum prin care...
- Publicitate -

Directorii școlilor comasate predau ștampila și baza materială

Luiza Toboc -
Un total de 29 unități școlare din Prahova, atât...

Sindicalist după discuția cu premierul: „Am vorbit cu un perete”

Luiza Toboc -
Simion Hăncescu, liderul sindicaliștilor din Educație, a amenințat cu...

Eveniment pentru copii, pe malul Dâmbului, la Ploiești

Marius Nica -
Asociația Ploiești pentru oameni și Asociatia pentru Educatie si...

În două școli din Câmpina încă se învață în regim simultan

Luiza Toboc -
În Prahova anului 2025, încă sunt zeci de unități...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean