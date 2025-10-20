- Publicitate -
Economie la buget cu mai puțini elevi la olimpiadele naționale

Ministerul Educației își propune să reducă numărul elevilor care participă la olimpiadele naționale, prin modificări la regulamentul competițiilor școlare. Scopul este acela de a face economii la bugetul de stat.

Ministerul Educației ar vrea să limiteze numărul de elevi care pot merge la etapa națională a olimpiadelor școlare, indiferent de disciplină, prin eliminarea locurilor suplimentare.

Conform metodologiei actuale, sunt calificați automat primii elevi din fiecare clasă, pe fiecare disciplină. Mtodologia permite, însă, înscrierea pe locuri suplimentare a elevilor care au obținut note până la pragul stabilit de regulamentul fiecărei olimpiade, imediat sub media primului clasat.

Numărul acestor locuri variază: unele discipline pot adăuga 10–20 de elevi în plus în funcție de rezultate. Dacă suplimentările ar fi eliminate, numărul participanților ar scădea cu câteva zeci sau chiar sute de elevi la nivel de județ, notează edupedu.ro.

