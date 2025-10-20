Maria Mihalea, vicecampioană națională la șah

Pasiunea Mariei Ioana Mihalea pentru tabla cu 64 de pătrățele a prins contur când tânăra de-abia învăța să scrie și să citească. Mama a fost cea care a dus-o la Clubul de Șah, iar de atunci, Maria câștigă competiție după competiție. Recent, tânăra, care împlinește 18 ani, elevă în clasa a XII-a de la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, s-a întors de la Campionatele Naționale de Juniori (șah rapid și blitz) cu medalie de argint, respectiv bronz, devenind vicecampioană națională.

Cu un potențial fantastic și mari șanse să devină un maestru al șahului, Maria, care în trecut a obținut și titlul de campioană națională la șah, spune că se pregătește serios pentru fiecare concurs la care participă, dând dovadă de maturitate în joc.

Obținerea titlului de campioană națională a presupus muncă multă, antrenament și sacrificii. „A fost o competiție dură. Am concurat la categoria mea Fete 18 ani, cu alte 11 concurente din țară. Mă bucură și mă obligă enorm medalia de argint la șah rapid și cea de bronz la proba de șah blitz”, povestește tânăra care, zilnic, se pregătește cel puțin o oră pentru a face performanță în acest sport al minții.

Pe lângă șah, fiind elevă în clasa a XII-a, Maria mai spune că se pregătește intens pentru examenul de bacalaureat, dar și pentru admiterea la facultate. Își dorește să fie admisă la Facultatea de Medicină, visul ei cel mai mare fiind acela de a ajunge, într-o bună zi, medic și, mai spune aceasta, în viitoarea ei meserie, șahul își va pune puternic amprenta, fiindcă acest sport a învățat-o și o învață să gândească logic, cu o precize milimetrică și cu mult „sânge rece”. Exact ca în sala de operații.