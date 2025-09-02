 

- Publicitate -
Ptrofesorii în cauză vor plăti cu libertatea

Care sunt catedrele vacante în Prahova pentru suplinitori

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Profesorii care au obținut peste șapte la titularizare, dar care nu au găsit un post pe durată nedeterminată, mai au o șansă ca suplinitori. În Prahova, cele mai multe norme complete (25) sunt la grădinițe. La discipline precum limba franceză, matematică, informatică, psihologie, chimie, istorie sau geografie, cadrele didactice vor trebui să predea în mai multe școli pentru a avea cele 20 de ore obligatorii pe săptămână.

- Publicitate -

Profesorii suplinitori sunt acea categorie de dascăli, mulți dintre ei cadre calificate, care predau pe perioade determinate în școli din cauza lipsei posturilor titularizabile, sau a numărului redus de ore într-o  singură unitate de învățământ.

În Prahova sunt mii de poziții vacante, multe dintre ele, însă de patru, cinci, șase, ori șapte ore pe zi. Asta înseamnă că, pentru a-și asigura catedra de 20 de ore obligatorii, un profesor va fi nevoit să alerge între mai multe școli.

Citește și: Legea Bolojan: Profesor de franceză, nevoit să predea și desen

Spre exemplu, Liceul Teoretic Azuga are vacante, pe perioadă determinată, șapte ore de limba franceză. Musai profesorul interesat trebuie să mai aibă 13 ore, pe care le poate prinde la o altă școală, poate chiar două sau trei. Eventual ar putea face naveta la Colegiul  „Ion Kalinderu” din Bușteni, unde la disciplina limba franceză sunt vacante trei ore pe suplinire.

Administrație

Străzile care vor intra în reparații capitale la Ploiești

Pe lângă reparațiile curente de străzi, care au început în acest an la Ploiești, Primăria intenționează reabilitarea totală a două artere de circulație din...
- Publicitate -

La Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Breaza, care vine „la pachet” cu Liceul Teoretic „Simion Stolnicu” din Comarnic sunt libere 14 ore de limba latină. Încă șase ore îi sunt necesare respectivului cadru didactic pentru a-și competa norma.

La Liceul Tehnologic „Theodor Diamant” din Boldești Scăeni sunt vacante 8 ore de matematică. În Mizil, la Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, sunt descoperite 6 ore de matematică, în timp ce, în aceeași localitate, la Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, există pentru angajare pe perioadă determinată catedră de matematică completă, de 20 de ore.

Profesorii de informatică interesați de catedra de suplinitor au posibilitatea de a preda la Școala Gimnazială „Anton Pann” din Ploiești. Doar trei ore, însă, catedra fiind incompletă. O singură oră de informatică e vacantă și la Școala Gimnazială din comuna Brebu, în timp ce la Școala Gimnazială „Angels” din Păulești sunt încă descoperite 4 ore la această disciplină.

- Publicitate -

15 ore de fizică sunt vacante, pe perioadă determinată, și al C.N. „Al. I. Cuza” din Ploiești, 8 la C.N. „Regina Maria”, 14 la C.N. de Artă„ Carmen Sylva”, 18 la CN. „Virgil Madgearu”, alte 16 fiind libere la Liceul Tehnologic „1 Mai” din Ploiești.

Lista completă a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate poate fi consultată AICI:

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

1
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Femeie bătută la Baba Ana. Agresorul ar fi lovit-o intenționat cu mașina

0
Incident grav în Baba Ana. O femeie de 57...
Eveniment

Protest la Colegiul Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești

0
Zeci de elevi și părinți protestează astăzi, 2 septembrie,...
Viața Prahovei

Cod galben de caniculă și disconfort termic, mâine, în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare...
Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Auto-moto

Accident pe DN 1, la Posada. Un tir s-a răsturnat în râpă

0
Un accident rutier s-a petrecut, în această dimineață, pe...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

16
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Profesorii din Prahova, împărțiți când vine vorba de boicot

Luiza Toboc -
Sindicatele din Educaţie au inițiat un referendum prin care...

Directorii școlilor comasate predau ștampila și baza materială

Luiza Toboc -
Un total de 29 unități școlare din Prahova, atât...

Sindicalist după discuția cu premierul: „Am vorbit cu un perete”

Luiza Toboc -
Simion Hăncescu, liderul sindicaliștilor din Educație, a amenințat cu...

Eveniment pentru copii, pe malul Dâmbului, la Ploiești

Marius Nica -
Asociația Ploiești pentru oameni și Asociatia pentru Educatie si...
- Publicitate -

În două școli din Câmpina încă se învață în regim simultan

Luiza Toboc -
În Prahova anului 2025, încă sunt zeci de unități...

Cât trebuie să câștige o familie pentru ca un elev să ia bursă socială

Luiza Toboc -
Bursele sociale, inclusiv pentru mamele minore, vor fi acordate...

Cum va fi boicotată prima zi de școală, de către profesori, în Prahova

Roxana Tănase -
Profesorii din Prahova au ieșit, miercuri, în stradă, în...

S-au afișat rezultatele BAC-ului de toamnă, după contestații

Marius Nica -
Ministerul Educației a publicat rezultatele finale - după soluționarea...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean