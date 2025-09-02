Care sunt catedrele vacante în Prahova pentru suplinitori

Profesorii care au obținut peste șapte la titularizare, dar care nu au găsit un post pe durată nedeterminată, mai au o șansă ca suplinitori. În Prahova, cele mai multe norme complete (25) sunt la grădinițe. La discipline precum limba franceză, matematică, informatică, psihologie, chimie, istorie sau geografie, cadrele didactice vor trebui să predea în mai multe școli pentru a avea cele 20 de ore obligatorii pe săptămână.

- Publicitate -

Profesorii suplinitori sunt acea categorie de dascăli, mulți dintre ei cadre calificate, care predau pe perioade determinate în școli din cauza lipsei posturilor titularizabile, sau a numărului redus de ore într-o singură unitate de învățământ.

În Prahova sunt mii de poziții vacante, multe dintre ele, însă de patru, cinci, șase, ori șapte ore pe zi. Asta înseamnă că, pentru a-și asigura catedra de 20 de ore obligatorii, un profesor va fi nevoit să alerge între mai multe școli.

Spre exemplu, Liceul Teoretic Azuga are vacante, pe perioadă determinată, șapte ore de limba franceză. Musai profesorul interesat trebuie să mai aibă 13 ore, pe care le poate prinde la o altă școală, poate chiar două sau trei. Eventual ar putea face naveta la Colegiul „Ion Kalinderu” din Bușteni, unde la disciplina limba franceză sunt vacante trei ore pe suplinire.

Administrație Străzile care vor intra în reparații capitale la Ploiești Pe lângă reparațiile curente de străzi, care au început în acest an la Ploiești, Primăria intenționează reabilitarea totală a două artere de circulație din...

- Publicitate -

La Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Breaza, care vine „la pachet” cu Liceul Teoretic „Simion Stolnicu” din Comarnic sunt libere 14 ore de limba latină. Încă șase ore îi sunt necesare respectivului cadru didactic pentru a-și competa norma.

La Liceul Tehnologic „Theodor Diamant” din Boldești Scăeni sunt vacante 8 ore de matematică. În Mizil, la Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, sunt descoperite 6 ore de matematică, în timp ce, în aceeași localitate, la Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, există pentru angajare pe perioadă determinată catedră de matematică completă, de 20 de ore.

Profesorii de informatică interesați de catedra de suplinitor au posibilitatea de a preda la Școala Gimnazială „Anton Pann” din Ploiești. Doar trei ore, însă, catedra fiind incompletă. O singură oră de informatică e vacantă și la Școala Gimnazială din comuna Brebu, în timp ce la Școala Gimnazială „Angels” din Păulești sunt încă descoperite 4 ore la această disciplină.

- Publicitate -

15 ore de fizică sunt vacante, pe perioadă determinată, și al C.N. „Al. I. Cuza” din Ploiești, 8 la C.N. „Regina Maria”, 14 la C.N. de Artă„ Carmen Sylva”, 18 la CN. „Virgil Madgearu”, alte 16 fiind libere la Liceul Tehnologic „1 Mai” din Ploiești.

Lista completă a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate poate fi consultată AICI: