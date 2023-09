De unde își pot lua elevii și studenții online bilete de tren subvenționate

Elevii își vor putea lua bilete de tren gratuite, iar studenții reduse cu 90% și online accesând o platformă a Autorității Feroviare Române.

Comunicatul Autorității Feroviare Române

In urma aprobarii si publicarii Hotararilor de Guvern 810/2023 si 811/2023 in 8 septembrie 2023, lucrurile au reintrat in normal si pe zona facilitatilor de calatorie pentru elevi si studenti.

De asta-noapte, dupa publicarea in Monitorul Oficial a noilor norme, se pot procura inclusiv on-line biletele cu reducerea legala.

Astfel si platforma ARF, bilete.infofer.ro, de vanzari bilete integrate pentru rutele de calatorie ce se efectueaza cu mai multi operatori, a inceput sa poata emite bilete cu reducerea de 90%.

Pasii urmatori:

1. Stabilirea protocoalelor cu Ministerul Educatiei pentru accesul la informatiile din bazele de date de elevi si studenti pentru simplificarea procedurilor de identificare (ARF va asigura accesul si pentru operatorii de metrou si naval, pe langa cei feroviari);

2. Finalizarea integrarii tuturor operatorilor feroviari in platforma bilete.infofer.ro;

3. Atragerea de parteneri din zona platformelor de vanzari mobile pentru a include functionalitatile de vanzare bilete integrate si in alte canale alternative.