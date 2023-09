Șofer jefuit la intrare pe A3, în Prahova. Hoții i-au provocat o pană pe Centura Ploieștiului

Un șofer susține că a fost jefuit în noaptea de 6 spre 7 septembrie, la intrare pe autostrada Ploiești-București, în Prahova. Acesta a povestit pentru Observatorul Prahovean ce i s-a întâmplat.

”Eram la volanul unui Duster cu remorcă. Era trecut de miezul nopții, circulam pe DN 1, iar în apropiere de Ploiești am tot văzut făcând diverse manevre, pe sensul meu de mers, un Mercedes cu numere de Bulgaria, care începeau cu CC, clasa E, de culoare albastru sau gri. Atunci nu i-am dat importanță” povestește șoferul care locuiește în București.

La un moment dat, pe centura de Vest a Ploieștiului, acesta a sesizat că mașina începe să trepideze, iar în bord i s-a aprins ”martorul” care indica presiune scăzută în roți.

”Am zis că mă opresc la prima benzinărie, însă am apucat să intru pe A 3, Ploiești-București, iar la un moment dat mașina a devenit foarte greu de controlat. Am oprit pe dreapta, m-am dat jos din mașină și am văzut că am pană la roata dreapta spate. Am reușit să pun rezerva și am ajuns acasă, iar a doua zi m-am dus la vulcanizare să repar anvelopa, care era nouă” spune șoferul.

Angajatul vulcanizării i-a arătat tăietura din anvelopă și i-a spus că aceasta este una provocată, cel mai probabil de un cuțit.

”M-a întrebat dacă nu cumva am fost jefuit pentru că acesta era modul de acțiune al tâlharilor. Atunci m-am dus imediat la torpedoul mașinii și am constatat că mi-au dispărut vreo 18.000 de lei și 300 de dolari. Am fost șocat! Mi-am dat seama că hoții erau cei din mașina cu numere de Bulgaria. Probabil, mi-au furat banii în timp ce făceam pana, pentru că oprise o mașină la vreo 200 de metri în spatele meu atunci, dar nu i-am dat importanță. Mi-am adus aminte că, după ce am plecat iar la drum, același Mercedes m-a depășit cu o viteză nebună” susține șoferul păgubit.

Acesta a depus plângere la postul de Poliție din Strejnic, unde a lăsat drept probă și anvelopa tăiată de hoți și speră ca anchetatorii să-i identifice pe cei care l-au păgubit.

”Am citit pe internet că mulți șoferi au pățit ca mine. Unora le-au fost înțepate cauciucurile când au oprit la vreo benzinărie, altora, printre care mă număr și eu, chiar și când au dat prioritate la un giratoriu. Vreau să publicați mărturia mea ca oamenii să fie atenți atunci când fac pană că pot fi victimele tâlharilor la drumul mare” și-a încheiat mărturisirea cititorul nostru.