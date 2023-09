„Ei își dau pensii speciale, dar iau de la gura unor copii?” Revolta unei mame din Ploiești, care crește singură doi băieți, ce nu vor mai primi burse sociale

Revoltă în rândul părinților, dar și al organizațiilor care susțin drepturile copiilor cu privire la proiectul de metodologie lansat în dezbatere publică de Ministerul Educației care omite orfanii de un singur părinte din categoriile de beneficiari ai burselor sociale. Măsura este considerată una „crudă”, fiindcă „a fi orfan nu este o alegere”, după cum se arată și într-o petiție lansată pe platforma Declic, care a strâns până acum 21.000 de semnături.

- Publicitate -

Din noul an școlar, elevii orfani, cu un singur părinte decedat, vor primi bursă socială, condiționată, însă, de venitul minim.

Practic, respectivul copil va fi beneficiar al ajutorul acordat de stat, în funcție de venitul părintelui supraviețuitor, care nu trebuie să depășească salariul minim pe economie.

Măsura este considerată „o metodă cinică de a face economie la buget, dat fiind faptul că „acei copii care își pierd un părinte fac parte din familii care se confruntă cu sarcini financiare bruște, neplanificate, cea mai importantă fiind pierderea unei surse de venit, aspecte care nu sunt luate în considerare în acordarea burselor sociale standard”, spun cei de la Organizația „Salvați Copiii”.

Doamna Ioana este văduvă de aproape cinci ani. A acceptat cu greu să vorbească despre cât de injustă i se pare această măsură, dat fiind faptul că a rămas singură cu doi copii minori în întreținere. Nu vrea că băieții ei să fie supuși bullying-ului, de aceea și-a exprimat amărăciunea insistând asupra protecției anonimatului.

„Ambii copii învață la școli din Ploiești. Sunt copii buni, nu mă dezamăgesc. Își văd de școală, sunt liniștiți. Mi-am pierdut soțul din cauza unei boli incurabile. Îi cresc singură, mă mai ajută părinții mei. Cel mare a intrat acum la liceu, clasa a IX-a, iar cel mic e clasa a VI-a. Am rate la bănci cu care am rămas să mă descurc singură. Am un salariu de care trag de la o luna la alta, lucrez în comerț, am puțin peste venitul minim.

Nu e ușor, bursa socială de 400 de lei pe care o luau copiii mei anul trecut ne ajuta. Acum se face 300 de lei, am înțeles. E nevoie de rechite, haine, mâncare, nu mai zic de alte lucruri pe care orice copil și le dorește. Faptul că nu vor mai primi acești bani este dezamăgitor. Așa face statul român economie? Nu e suficientă durerea? Ei își dau pensii speciale și iau de la gura unor copii, care dacă au un singur părinte decedat și nu pe amândoi, cum vine, sunt cazuri …fericite? Asta e țara, din păcate”, a povestit femeia.

- Publicitate -

Organizația „Salvați Copiii” România a solicitat Ministerului Educației să revină asupra propunerii legislative de a condiționa acordarea burselor sociale elevilor cu un părinte decedat de venitul mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie.

Potrivit datelor EUROSTAT și ale Institutului Național de Statistică, România are una dintre cele mai mari rate de sărăcie persistentă din Uniunea Europeană în familiile cu copii (20,3%), în special în rândul familiilor monoparentale (33,7%).

„Copiii care provin din familii în care unul dintre părinți a decedat au deja o vulnerabilitate crescută. Dacă în cazul familiilor monoparentale, celălalt părinte poate fi în continuare prezent în viața copilului, chiar dacă nu locuiește în aceeași casă, ceea ce oferă un anumit nivel de stabilitate emoțională și financiară, copiii care au pierdut un părinte nu mai au această sursă potențială de stabilitate.

- Publicitate -

Ei trebuie să se adapteze la o nouă realitate în care părintele decedat nu va mai fi niciodată prezent. Acest lucru exercită un impact profund asupra stării lor emoționale și poate genera sentimente de insecuritate pe termen lung. Mulți dintre copii au nevoie de consiliere psihologică specializată pentru a face față pierderii unuia dintre părinți, ceea ce înseamnă costuri suplimentare”, au precizat cei de la „Salvați Copiii”.