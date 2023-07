Cine este Aytana Anghel, absolventa de LMV care s-a simțit nedreptățită de nota 9,70 la BAC. În urma contestației a obținut 10

Aytana Maria Anghel este eleva care a obținut 10 curat la BAC după afișarea contestațiilor. Absolventă a Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești, profilul filologie bilingv engleză, Aytana este fata care, după afișarea rezultatelor la examenul de bacalaureat, a decis să depună contestație. La logică, una dintre materiile ei preferate, fusese notată cu „doar” 9,70. În rest, la română și istorie luase nota maximă.

- Publicitate -

„Mi-a plăcut mult logica, fiind una dintre materiile la care știam cel mai bine. (…) Am făcut contestație deoarece consideram că lucrarea mea este de nota 10!”, a declarat Aytana despre motivul care a determinat-o să conteste o notă de 9,70, care pe mulți i-ar fi făcut să sărbătorească.

Ploieșteancă, Aytana provine dintr-o familie în care mama este profesoară de engleză și tatăl antreprenor. Tânăra consideră că a moștenit de la ambii câte ceva. „De la mama am pasiunea pentru engleză. M-a învățat engleză de mică. Am crescut cu engleza. De la tata, care este antreprenor, am simțul afacerilor”, mai spune Aytana.

Odată studiile liceale finalizate, Aytana Maria Anghel va merge în Anglia, la Durham, pentru a studia Dreptul. Spune că vrea să se axeze pe drept comercial, mai exact pe dreptul afacerilor. Tânăra a fost deja acceptată la Durham University, în baza unui examen pe care l-a susținut la începutul lunii septembrie.

În ceea ce privește parcursul școlar, Aytana spune că în clasa a noua i-a plăcut mult logica. De fapt, pe tot parcursul celor patru ani de liceu s-a simțit atrasă de materiile socio-umane. În plus, istoria a fost una din materiile preferate. Atât de mult i-a plăcut încât nici măcar nu a simțit nevoia să facă pregătire suplimentară la această materie în vederea examenului de bacalaureat.

„În liceu l-am avut pe domnul profesor Radu Gheorghe la istorie, care mi-a fost și diriginte. La această materie este inegalabil! Încă din clasa a IX-a, de cum a intrat pe ușă, am știut că îi place ce ne predă și ne-a insuflat și nouă dragostea pentru această materie…”, povestește fosta „lemevistă” despre perioada liceului. Tot atunci, în clasa a IX-a, s-a calificat la Olimpiada de Istorie, etapa națională. „Apoi a venit pandemia…”, spune cu regret Aytana.

Și totuși, cei care au pus bazele formării ei, au fost și profesorii din școala generală. „Am învățat în gimnaziu la Școala Sf. Vasile. M-au inspirat mult cei din generală, mai ales doamna profesoară de română Mândricel Lăcrămioara. Am luat 10 la Evaluarea Națională datorită ei. De fapt ea mi-a insuflat cumva pasiunea pentru română”, povestește cu recunoștință fosta elevă.

- Publicitate -

Acum, cu un 10 curat la BAC, fosta „lemevistă” se poate bucura de vacanță fără griji. Din toamnă va începe studiile de Drept în Anglia, la Durham. Cu asemenea siguranță și ambiție, Aytana are toate șansele să reușească în viață tot ce își propune. Succes!