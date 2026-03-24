Motorina a sărit de 10 lei/litru la Ploiești, chiar în ziua în care Guvernul anunță măsuri

În timp ce Guvernul anunță că va adopta astăzi o serie de măsuri pentru a tempera creșterea prețurilor la carburanți, la Ploiești motorina standard se vinde deja cu peste 10 lei litrul.

Scumpire accelerată a carburanților

Astfel, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor, administrată de Consiliul Concurenței, la stațiile Lukoil, în această dimineață, un litru de motorină standard costă 10,21 lei/litru. La Rompetrol, prețul este între 9,98 și 10,01 lei/litru, iar la Mol între 9,93 și 9,95 lei/litru.

Cea mai ieftină motorină se găsește la Petrom – 9,84 lei/litru.

Benzina standard costă între 9,15 lei litrul (Petorm) și 9,26 lei (OMV).

Înainte de războiul din Orientul Mijlociu, benzina costa, în medie, 7,7 lei litru, iar motorina 8,2 lei litrul.

Ce promite guvernul

Reamintim că Guvernul va adopta marți, 24 martie, o ordonanță de urgență privind limitarea impactului creșterii prețului la carburanți, pentru o perioadă de șase luni.

Printre măsuri se numără limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime folosite la obținerea acestora, pe întreg lanțul economic, dar și reducerea cantității de biocarburant din benzină, cu scopul declarat de a scădea prețul final la pompă. Detalii aici:

Motorina ar trebui să se ieftinească

Asociația Energia Inteligentă (AEI) a publicat o analiză în care susține că plafonarea marjelor comerciale și reducerea cantității de biocarburant din motorină ar putea duce la o scădere a prețului final la pompă, însă avertizează că o astfel de intervenție poate produce dezechilibre în piață, mai ales în defavoarea companiilor mici.

AEI avansează și un calcul privind impactul imediat asupra prețului motorinei. Conform analizei, marja comercială actuală la motorină este de aproximativ 9%, iar costul aditivării reprezintă încă 2-3%.

Reducerea la jumătate a acestor componente ar însemna o scădere de circa 5% a prețului, ceea ce ar coborî prețul mediu al motorinei standard de la 9,91 lei/litru la aproximativ 9,41 lei/litru, cu TVA inclus.

