Guvernul declară criză pe piața carburanților. Ce măsuri se iau pentru limitarea scumpirilor la benzină și motorină

Guvernul va adopta marți, 24 martie, o ordonanță de urgență privind limitarea impactului creșterii prețului la carburanți. După izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, carburanții s-au scumpit în România cu aproape 2 lei pe litru, de la 8 la 10 lei la motorină, respectiv de la 7,5 la 9,5 lei la benzină.

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni, la Palatul Victoria, un grup de lucru pentru analizarea scumpirii carburanților și identificarea unor soluții de reducere a impactului asupra populației și economiei. La discuții au participat miniștrii Finanțelor, Energiei și Economiei, alături de reprezentanți ai Consiliului Concurenței.

În urma întâlnirii, Guvernul a decis să adopte marți o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, urmând să fie introduse măsuri speciale de protejare a economiei și a populației pe durata acestei perioade.

Potrivit măsurilor anunțate, intervențiile vor fi valabile pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire succesivă pe intervale de cel mult trei luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au dus la instituirea crizei.

Printre măsurile pregătite se află limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime folosite la obținerea acestora, pe întreg lanțul economic.

De asemenea, exporturile și livrările intracomunitare de benzină și motorină ar urma să poată fi realizate doar cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.

Un alt pas anunțat de autorități vizează reducerea cantității de biocarburant din benzină, cu scopul declarat de a scădea prețul final la pompă.

”În paralel, ministerele Finanțelor, Economiei și Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua eventuale măsuri suplimentare” se mai arată în comunicatul guvernului.

