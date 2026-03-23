Cu cât vor scădea prețurile la carburanți după măsurile anunțate de Guvern

Guvernul a anunțat luni, 23 martie, că va declara stare de urgență în domeniul petrolier pentru a tempera creșterea prețurilor la carburanți. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, susține că măsurile anunțate de guvern ar putea duce la o reducere a prețurilor la pompă cu 5%, pe termen scurt.

După izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, carburanții s-au scumpit în România cu aproape 2 lei pe litru, de la 8 la 10 lei la motorină, respectiv de la 7,5 la 9,5 lei la benzină.

Măsurile anunțate de guvern

Guvernul a anunțat că va adopta marți, 24 martie, o ordonanță de urgență privind limitarea impactului creșterii prețului la carburanți, pentru o perioadă de șase luni.

Printre măsuri se numără limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime folosite la obținerea acestora, pe întreg lanțul economic, dar și reducerea cantității de biocarburant din benzină, cu scopul declarat de a scădea prețul final la pompă.

Motorina ar trebui să ajungă la 9,4 lei/litru

La scurt timp după anunțul guvernului, Asociația Energia Inteligentă (AEI) a publicati o analiză în care susține că plafonarea marjelor comerciale și reducerea cantității de biocarburant din motorină ar putea duce la o scădere a prețului final la pompă, însă avertizează că o astfel de intervenție poate produce dezechilibre în piață, mai ales în defavoarea companiilor mici.

Potrivit autorului analizei, Dumitru Chisăliță, plafonarea marjelor este prezentată public drept o soluție „mai echilibrată”, pentru că limitează câștigurile companiilor de pe lanțul de distribuție.

AEI arată că măsura poate avea avantaje reale, precum limitarea creșterilor speculative, păstrarea funcționării pieței și evitarea afectării directe a veniturilor bugetare.

Autorul susține că efectul pe termen lung ar putea fi chiar reducerea concurenței, prin întărirea jucătorilor mari și eliminarea celor mici de pe piață.

AEI avansează și un calcul privind impactul imediat asupra prețului motorinei. Conform analizei, marja comercială actuală la motorină este de aproximativ 9%, iar costul aditivării reprezintă încă 2-3%.

Reducerea la jumătate a acestor componente ar însemna o scădere de circa 5% a prețului, ceea ce ar coborî prețul mediu al motorinei standard de la 9,91 lei/litru la aproximativ 9,41 lei/litru, cu TVA inclus.