O primărie din România dă bani pentru carburant: ajutor de 200 de lei pentru șoferi

Locuitorii din Sectorul 4 al Capitalei ar putea primi un ajutor financiar pentru carburant, în valoare de 200 de lei, în cadrul unui pachet de măsuri anunțat de primarul sectorului, în contextul scumpirii benzinei și motorinei.

- Publicitate -

Sprijinul financiar va fi acordat pe o perioadă de șase luni, însă nu lunar, ci alternativ — „o lună da, una nu”, potrivit autorităților locale.

”Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de regenerare urbană în ceea ce privește termenul de la 1 aprilie, deci peste aproximativ 10 zile. A doua măsură este aceea de a veni în sprijinul oamenilor activ prin acordarea unui ajutor pe o perioadă de șase luni de zile, un ajutor on-off în cuantum de 200 de lei pentru carburant” a anunțat Băluță, potrivit Antena 3.

Măsura este destinată persoanelor care îndeplinesc anumite condiții, inclusiv să aibă domiciliul în sector de cel puțin un an și un venit pe membru de familie sub 5.000 de lei.

- Publicitate -

De asemenea, beneficiarii trebuie să aibă un loc de muncă și să dețină un autovehicul cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc.

Autoritățile susțin că măsura are rolul de a sprijini persoanele active și de a reduce impactul economic al scumpirilor.