De ce se scumpesc carburanții în România? Cât ar costa motorina dacă petrolul ar fi gratis

Prețurile la carburanți au explodat după războiul din Oriectul Mijlociu. În mai puțin de trei săptămâni, motorina s-a scumpit de la 8,2 lei litrul la 9,5, iar benzina de la 7,7 lei litrul la aproape 9 lei. Principalul beneficiar al scumpirilor este statul. Aproape 70% din sumele pe care șoferii le achită la benzinării ajung la bugetul de stat sub formă de taxe, accize și TVA.

Cum se calculează prețul carburanților

Scumpirea barilului din cauza războiului din Iran este doar una dintre cauzele scumpirii carburanților. Asta deoarece materia primă este doar o parte din prețul final. În stabilirea prețului final intră și costurile de rafinare, transportul, componenta bio obligatorie, accizele, TVA-ul și marja comercială.

Estimările publicate recent de Libertatea arată că materia primă reprezintă doar aproximativ 22% din preț, rafinarea și logistica 12,5%, bicomponenta 5,5%, accizele 35-37%, TVA-ul aproximativ 17%, iar marja comercială în jur de 7%.

Așadar, acciza este cheia. Indiferent cât de mult ar coborî prețul petrolului, litrul de carburant nu poate scădea sub un anumit prag cât timp această taxă rămâne ridicată.

Presa economică arată că, în prezent, acciza este de 3,06 lei/litru la benzină și 2,80 lei/litru la motorină, iar TVA-ul se aplică peste prețul rezultat. Cu alte cuvinte, taxele continuă să țină sus prețul chiar și atunci când materia primă se ieftinește. Chiar și dacă țițeiul ar fi gratis, litrul de benzină în România ar fi de 4,5 -5 lei!

O singură rafinărie funcțională, cu capacitate de producție redusă

Criza mondială a petrolului a surprins România descoperită în ceea ce privește producția de carburanți. Așa cum Observatorul Prahovean a arătat în mai multe articole, Rafinăria Petromidia aparținând Rompetrol, cea mai mare din țară, a intrat săptămâna trecută în revizie tehnologică programată pentru aproximativ 20 de zile.

În paralel, la Petrobrazi, OMV Petrom a transmis că una dintre instalații este oprită pentru circa două săptămâni, pentru mentenanță planificată. Asta înseamnă o producție mai mică de carburanți. Iar Petrotel Lukoil este nefuncțională din octombrie 2025. Atunci a intrat în revizie, iar după finalizarea lucrărilor producția nu a mai fost reluată din cauza interdicțiilor impuse de SUA.

Așadar, în timp ce șoferii plătesc tot mai mult pentru carburanți, iar scumpirea transportului va genera un nou val de scumpiri, guvernul încă studiază scenarii.

Ministrul Finanțelor exclude o reducere a accizelor (motivul AICI), în timp ce autoritățile de control se eschivează. Consiliul Concurenței a anunțat că nu a găsit nereguli în procesul de stabilire a prețului la carburanți, în timp ce ANPC a amendat benzinăriile pentru fructe și legume stricate.