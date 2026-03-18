Reduce guvernul accizele pentru carburanți? Nazare: „România nu își permite acum”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (deputat PNL de Prahova), a reacționat miercuri la propunerea ministurlui Energiei, Bogdan Ivan (PSD) de a reduce cu 40% accizele la carburanți ipentru limitarea creșterii prețurilor.

Ieri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis liderilor Coaliției o scrisoare cu mai multe variante de intervenție pentru a combate efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România.

Printre măsurile analizate de Ministerul Energiei se numără declararea unei situații de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, diminuarea accizelor sau taxelor, scheme de ajutor de stat, derogări temporare privind bioetanolul, dar și plafonarea prețului la pompă.

Astăzi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că o eventuală reducere a accizei cu 40% ar avea un impact bugetar de peste 1 miliard de lei pe lună, adică aproximativ 12 miliarde de lei pe an, iar România nu își permite, în actualul context, o asemenea măsură.

Ministrul Finanțelor a subliniat că o intervenție punctuală asupra TVA sau accizelor ar trebui să fie „ultima” variantă luată în calcul.

Potrivit acestuia, soluțiile avute în vedere la nivel guvernamental vizează, în primul rând, monitorizarea pieței și controale asupra operatorilor economici, prin instituțiile competente, potrivit Antena 3.

Prețul carburanților a crescut în România ân ultimele două săptămâni cu aproape 15%. Astfel, un litru de motorină se apropie de 9,5 lei, iar cel de benzină de 9 lei.