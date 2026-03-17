În contextul acuzațiilor de speculă pe piața carburanților, ANPC amendează benzinăriile pentru fructe și legume 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat rezultatele unor controale desfășurate la începutul lunii martie în stațiile de distribuție a carburanților, în contextul suspiciunilor privind posibile practici speculative pe această piață.

Deși verificările au fost declanșate pe fondul acuzațiilor legate de creșteri nejustificate de prețuri la combustibili, multe dintre neregulile descoperite de comisari au vizat, surprinzător, produse alimentare și condițiile de igienă din benzinării. În același timp, instituția nu a făcut publice numele operatorilor economici sancționați.

Controale în context de „risc speculativ”

ANPC precizează că a acționat în baza legislației privind protecția consumatorilor, care permite intervenții în situații de criză sau în cazul unor riscuri speculative, cum ar fi majorarea nejustificată a prețurilor, limitarea vânzărilor sau acumularea de produse pentru revânzare la prețuri mai mari.

În acest context, pe 5 martie 2026, comisarii ANPC s-au autosesizat și au verificat mai multe stații de carburanți din țară.

Probleme la pompe și în vitrinele cu mâncare

Controalele au vizat patru mari categorii: carburanți, produse alimentare, servicii alimentare și produse nealimentare.

Au fost identificate probleme precum:

lipsa afișării prețurilor la pompă sau totemuri nefuncționale;

lipsa informațiilor privind compoziția combustibililor;

documentație incompletă privind calitatea;

scurgeri de combustibil sau echipamente defecte.

O parte semnificativă a neregulilor a fost găsită la rafturile cu produse alimentare și în zona de servire a mâncării din benzinării:

produse expirate sau ambalaje deteriorate;

fructe și legume depreciate sau chiar cu mucegai;

etichete fără traducere în limba română;

depozitare necorespunzătoare și vitrine frigorifice neigienizate;

lipsa informațiilor despre alergeni și condiții improprii de preparare a alimentelor.

De asemenea, au fost descoperite probleme și la produsele nealimentare, inclusiv lipsa marcajelor de conformitate sau comercializarea unor produse expirate.

Amenzi de aproape 1,5 milioane de lei

În urma verificărilor, ANPC a aplicat 359 de sancțiuni contravenționale, dintre care:

114 avertismente;

245 amenzi, în valoare totală de peste 1,49 milioane de lei;

produse oprite definitiv de la comercializare în valoare de 45.248 lei;

produse oprite temporar de la comercializare de 10.896 lei;

7 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor.

Numele benzinăriilor, ținute la secret

Deși controalele au fost generate de suspiciuni privind posibile practici speculative pe piața carburanților, ANPC nu a făcut publice numele benzinăriilor verificate sau sancționate.

Deși verificările au fost justificate de suspiciuni privind prețurile la carburanți, rezultatele controalelor arată că problemele descoperite țin în mare măsură de igiena și siguranța produselor comercializate în benzinării, în timp ce informațiile despre operatorii sancționați sunt ținute „la secret”.