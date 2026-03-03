În ce condiții litrul de carburant ar putea ajunge la peste 10 lei în România

La o zi după ce dădea asigurări că prețul pe litrul de carburant la pompă nu va crește cu mai mult de câțiva bani, ministrul Energiei din România, Bogdan Ivan, a revenit asupra declarației inițiale, precizând că riscul ca litrul de carburant să ajungă la 10 lei și chiar mai mult există, însă nu depinde de niciun factor din țara noastră, în cazul de față fiind influențat de războiul din Iran și țările atacate de acest stat.

- Publicitate -

Foarte sigur pe el, ministrul Bogdan Ivan (PSD), se hazarda în cursul zilei de ieri, susținând că riscurile unor majorări ale prețurilor carburanților la pompă sunt nejustificate în România și că s-a asigurat discutând cu reprezentanții companiilor implicate că acestea nu vor specula situația din Orientul Mijlociul.

Doar că, ministrul Energiei a neglijat complet evoluția de pe piața internațională a petrolului, unde România nu are niciun control, suportând doar consecințele.

- Publicitate -

Ministrul Energiei a realizat că promisiunea sa nu are acoperiere

Astăzi, Bogdan Ivan a revenit cu o nouă declarație, de această dată mult mai realistă:

„În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum două zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de față, când ne uităm la cifre, daca barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari, există acest risc.

Dacă va mai crește prețul la tona de motorină, există acest risc. Depinde foarte mult de situația din Orientul Mijlociu, lucru pe care nu-l putem controla.

- Publicitate -

Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, se va putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei. Nu-mi doresc să ajungem, facem tot ce ține de noi să absorbim acest șoc.”

Așadar, totul depinde de evoluția războiului din Orientul Mijlociu, de durata acestui conflict și de numărul de țări implicate, în special țările care extrag țițeiul din zonă.

României importă aproape 40% din necesar și o mare parte vine din Arabia Saudită.

- Publicitate -

De menționat că din prețul unui litru de carburant vândut la pompă în România, peste 50% este constituit din accize și alte taxe.

La benzină avem peste 55% la sută taxe impuse de statul român, în timp ce la motorină taxele sunt ceva mai mici, însă și acestea sunt peste 50%.