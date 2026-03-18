Benzina și motorina au fost scumpite nejustificat în România? Concluziile Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței nu a identificat, până în acest moment, dovezi că scumpirea carburanților din România ar fi fost nejustificată, potrivit unei analize preliminare prezentate de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu.

Potrivit acestuia, creșterile de preț la pompă sunt corelate cu evoluțiile internaționale și, în plus, au fost chiar mai reduse decât în alte state europene.

„Până în acest moment, nu au fost identificate indicii care să sugereze existența unor înțelegeri anticoncurențiale”, a declarat Chirițoiu pentru hotnews.ro, precizând că instituția monitorizează constant piața și colectează date direct de la companii, inclusiv de la retaileri și alți operatori din domeniu.

Șeful autorității de concurență a explicat că nivelul prețurilor din România rămâne, în general, sub cel din multe state vest-europene, diferențele fiind determinate în principal de taxare, costuri logistice și modul de aprovizionare.

Un factor important care a limitat scumpirile este producția internă de petrol, precum și faptul că unele companii sunt integrate vertical și își asigură singure o parte din resurse. Acest lucru le permite să atenueze impactul fluctuațiilor de pe piețele internaționale asupra prețului final.

În lipsa acestei producții interne, prețurile ar fi fost mai ridicate, a subliniat Chirițoiu.

Evoluțiile din România urmează trendul internațional, dar mai temperat

Analiza Consiliului Concurenței arată că piața locală se află într-un proces de ajustare, iar prețurile tind să urmeze dinamica internațională, însă într-un ritm mai moderat, atât în cazul creșterilor, cât și al scăderilor.

În acest context, oficialul a menționat și decizia Agenția Internațională a Energiei de a elibera 400 de milioane de barili din rezervele strategice, măsură care contribuie la stabilizarea pieței.

Avertisment privind intervențiile statului

Chirițoiu a atras atenția că o intervenție „brutală” a statului în piața carburanților ar putea avea efecte negative pe termen mediu și lung.

Totuși, Guvernul a luat deja unele măsuri pentru a limita impactul scumpirilor, precum prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori. În schimb, Consiliul Concurenței nu a primit, până în prezent, proiectul privind eventuala plafonare a prețurilor inițiat de Ministerul Energiei.

Vă reamintim că și ANPC a derulat controale în contextul suspiciunilor de practici speculative pe piața carburanților.

Deși verificările au fost declanșate pe fondul acuzațiilor legate de creșteri nejustificate de prețuri la combustibili, multe dintre neregulile descoperite de comisari au vizat, surprinzător, produse alimentare și condițiile de igienă din benzinării.

Citește mai multe detalii aici: În contextul acuzațiilor de speculă pe piața carburanților, ANPC amendează benzinăriile pentru fructe și legume