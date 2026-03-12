- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEconomic

Schimbare la impozitul auto: se taxează și mașinile cumpărate și vândute în același an

Marius Nica
Autor: Marius Nica
foto caracter ilustrativ

Codul fiscal a fost modificat prin OUG nr. 7/2026, iar una dintre noutăți vizează impozitul pe mijloacele de transport. Astfel, mașinile achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic vor genera impozit pentru anul respectiv, cu un singur termen de plată, stabilit la data înstrăinării.

- Publicitate -

Până acum, regula generală era că impozitul auto se datorează pentru întreg anul dacă vehiculul se afla în proprietate la începutul anului, iar plata se făcea, de regulă, în două tranșe.

Noua prevedere introduce însă o excepție clară pentru situațiile în care mașina intră și iese din proprietate în același an: impozitul se stabilește pentru anul în curs și trebuie achitat la vânzare.

- Publicitate -

Modificarea a fost anunțată și de direcțiile locale de taxe și impozite din cadrul primăriilor.

Așadar, dacă cumperi–înmatriculezi–vinzi mașina în același an, nu mai „scapi” de impozitul pe anul respectiv, iar termenul de plată este data tranzacției.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Fost consilier din Primăria Ploiești, în vizorul Baroului: apărea în robă și ținea lecții juridice în școli. Cum explică aceste fapte

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
O situație care ridică numeroase semne de întrebare a...

Copiii nu vor mai avea acces online la vape, alcool și jocuri de noroc. Proiectul care poate salva generații

Marius Nica Marius Nica -
Doi deputați USR de Prahova, Marius-Felix Bulearcă și George-Nicolae...

Cât costă Paștele în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
În 2026, pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, încă...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -