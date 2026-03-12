Schimbare la impozitul auto: se taxează și mașinile cumpărate și vândute în același an

Codul fiscal a fost modificat prin OUG nr. 7/2026, iar una dintre noutăți vizează impozitul pe mijloacele de transport. Astfel, mașinile achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic vor genera impozit pentru anul respectiv, cu un singur termen de plată, stabilit la data înstrăinării.

Până acum, regula generală era că impozitul auto se datorează pentru întreg anul dacă vehiculul se afla în proprietate la începutul anului, iar plata se făcea, de regulă, în două tranșe.

Noua prevedere introduce însă o excepție clară pentru situațiile în care mașina intră și iese din proprietate în același an: impozitul se stabilește pentru anul în curs și trebuie achitat la vânzare.

Modificarea a fost anunțată și de direcțiile locale de taxe și impozite din cadrul primăriilor.

Așadar, dacă cumperi–înmatriculezi–vinzi mașina în același an, nu mai „scapi” de impozitul pe anul respectiv, iar termenul de plată este data tranzacției.