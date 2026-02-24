România rămâne cu o singură rafinărie funcțională. Cât produce Petrobrazi

Luna martie aduce o situație delicată pentru piața carburanților din România. Rompetrol Rafinare – Petromidia, cea mai mare rafinărie din țară, intră în revizie programată pentru aproximativ 20 de zile, în timp ce Petrotel Lukoil este nefuncțională de la sfârșitul anului trecut – inițial din cauza unei revizii, ulterior pe fondul sancțiunilor SUA aplicate grupului Lukoil. În aceste condiții, România va rămâne temporar cu o singură rafinărie operațională: Petrobrazi – OMV Petrom.

Rompetrol dă asigurări cu sunt stocuri

În mod obișnuit, cele trei rafinării (Petrromidia Petrotel și Petrobrazi) acoperă o mare parte din necesarul intern de carburanți, iar excedentul este exportat în regiune. În martie, va funcționa doar Petrobrazi.

În comunicatul privind revizia Petromidiei, reprezentanții Rompetrol au dat asigurări în perioada respectivă compania va continua să își onoreze obligațiile contractuale, livrările de produse petroliere către clienți urmând a fi asigurate din stocurile proprii sau cu sprijinul diviziei de trading a Grupului KMGI.

Doar Petrobrazi va mai produce carburanți în martie

Dincolo de promisiune, un lucru e cert: întreaga producție internă va depinde de Petrobrazi. Potrivit statisticilor oficiale a OMV Petrom, Rafinăria Petrobrazi are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone de țiței pe an, asigurând 35% din necesaul pieței interne. Restul pieței era acoperit până anul trecut de celelalte două rafinării aparținând Lukoil și Rompetrol.

Deși la momentul crizei rafinăriei Petrotel Lukoil Ministerul Energiei a dat asigurări că nu există indicii privind o posibilă criză de aprovizionare, intrarea rafinăriei Petromidia în revizie ar putea complica situația.

Rămâne de văzut dacă stocurile comerciale, importurile și capacitatea Petrobrazi vor fi suficiente pentru a acoperi necesarul de carburanți din România.

Observatorul Prahovean a solicitat puncte de vedere atât de la OMV Petrom, cât și de la Ministerul Energiei, însă până la data publicării acestui articol nu au răspuns.

Motorina a depășit 8,2 lei/litru

Contextul vine într-un moment în care prețul motorinei a depășit deja 8,2 lei/litru la pompă, după ultimele scumpiri.

Într-un studiu realizat recent de Asociaţia Energia Inteligentă – „Crizele regionale pot scumpi serios carburanţii în România. Motorina, vulnerabilul energetic al ţării” – era anticipată o creştere a preţului motorinei.

”Atunci era vorba de o scumpire cu aproximativ 9%, până la 8,19 lei/litru. La doar trei săptămâni distanţă, motorina a atins în unele benzinării valoarea de 8,20 lei/litru. Prognoza s-a confirmat aproape matematic. România nu trăieşte o criză de combustibil. Trăieşte o combinaţie periculoasă între piaţă globală tensionată, fiscalitate crescută şi vulnerabilităţi regionale. Iar toate acestea se întâlnesc, inevitabil, la pompă. Întrebarea reală nu mai este dacă vor mai creşte preţurile, ci cât şi cât de repede”, a transmis Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), potrivit Agerpres.

Acesta anticipează că, în funcție de evoluția pieței, motorina ar putea urca la 8,3 – 8,5 lei/l, în condițiile în care, în anul 2020, benzina costa 5,27 lei/l, iar motorina 5,76 lei/l.