Ce joburi sunt preferate de prahoveni

Piața muncii în Prahova este într-o dinamică permanentă. Vremurile se schimbă și, odată cu ele, se transformă și interesul oamenilor în căutare de joburi.

- Publicitate -

Pentru a putea vedea cum a evoluat piața muncii în Prahova și care sunt cele mai căutate ocupații, am solicitat sprijinul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Prahova.

Potrivit datelor furnizate de instituție, în perioada 2024-2025 (ultimii doi ani), în Prahova datele centralizate au arătat că există un interes crescut pentru ocupații pentru care nu sunt necesare studii superioare.

- Publicitate -

„Conform datelor statistice centralizate de AJOFM Prahova, în perioada 2024–2025 anumite ocupații se regăsesc constant printre cele mai frecvent întâlnite în evidențele agenției, atât din perspectiva persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și a locurilor de muncă vacante declarate de angajatori. Printre acestea se numără:

Muncitor necalificat în industrie și construcții

Manipulant mărfuri

Lucrător comercial

Agent de securitate

Conducător auto (transport rutier)

Operator producție/ambalare

Montator subansamble”, au transmis reprezentanții AJOFM Prahova.

Potrivit sursei citate, aceste ocupații apar frecvent în raportările statistice lunare și reflectă structura cererii și ofertei de forță de muncă din județ.