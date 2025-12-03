Cât de afectată este rafinăria Petrobrazi de criza apei

Criza apei, care afectează 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița, dar și cinci spitale, numeroase școli și agenți economici, a provocat și oprirea centralei electrice de la Brazi aparținând OMV Petrom.

Măsura opririi turbinelor centralei de la Brazi, care asigură până la 10% din necesarul de energie electrică la nivel național, a fost luată marți, 2 decembrie, după epuizarea stocului de apă din rezervorul de la Movila Vulpii.

Acesta era alimentat de stația de tratare a apei Voila, care a fost oprită încă de vineri, 28 noiembrie, din cauza aluviunilor din lacul de acumulare Paltinu, care a fost golit parțial pentru reparații.

Pentru că, în lipsa apei industriale, era pusă în periocol și producția de carburanți a rafinăriei Petrobrazi, Termo Ploiești și Apa Nova Ploiești au început să livreze apă unității OMV Petrom.

Astfel, cel puțin momentan, a fost evitată o criză majoră, care ar fi dus la oprirea instalațiilor rafinăriei care produce 35% din carburanții necesari pieței interne.

”În prezent, operațiunile din rafinăria Petrobrazi nu sunt afectate. Monitorizăm cu atenție situația, având în vedere că apa este esențială în procesul de producție. În funcție de evoluții, vom lua măsurile necesare pentru a garanta siguranța oamenilor și a instalațiilor„ au transmis reprezentanții OMV Petrom, la solicitarea Observatorului Prahovean.

Reamintim că o altă rafinărie din Ploiești, Petrotel Lukoil, este oprită pentru revizie, aceasta asigurând 20% din piață.

În cazul în care și Petrobrazi s-ar fi oprit, România s-ar fi confruntat cu o situație-limită, singura rafinărie funcțională rămânând Petromidia.