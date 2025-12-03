Va fi afectat Ploieștiul de criza apei? Răspunsul Apa Nova

În contextul în care 13 localități din Prahova și patru din Dâmbovița se confruntă de vineri, 28 noiembrie 2025, cu o criză a apei potabile și menajere, este normal ca oamenii să se întrebe dacă urmează și alte localități să li se alăture. Astfel, întrebarea „Va fi și Ploieștiul afectat de criza apei?”, este o întrebare pertinentă, care răsare în mintea multor ploieșteni.

Observatorul Prahovean a adresat această întrebare companiei Apa Nova, furnizorul serviciilor de apă potabilă și canalizare din Municipiul Ploiești.

„În contextul situației în care mai multe localități din județul Prahova se confruntă cu lipsa apei potabile, din cauza turbidității foarte mari în Barajul Paltinu, Apa Nova face următoarele precizări: serviciul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Ploiești nu este afectat.

Orașul Ploiești este aprovizionat din surse de apă subterană, prin cele trei stații de producție — Crângul lui Bot, Nord-Găgeni și 23 August — care funcționează pe baza captării prin foraje. Aceste surse asigură necesarul de apă potabilă pentru ploieșteni.

Furnizarea apei se desfășoară în parametri normali, iar calitatea apei este monitorizată permanent conform standardelor în vigoare”, au transmis, pentru Observatorul Prahovean, reprezentanții Apa Nova Ploiești.