Emag a anunțat data pentru Black Friday 2018. ”Va fi o singură zi”

Cel mai important magazin virtual din România, emag.ro, a anunțat data la care va organiza ediția din 2018 a promoției Black Friday.

“Vom organiza Black Friday pe 16 noiembrie. Am ales această dată pentru că vrem să avem timp până la minivacanţa de 30 noiembrie / 1 decembrie care de an la an se face tot mai mare să livrăm absolut tot. Acesta este motivul principal pentru a alege data”, a declarat Iulian Stanciu, directorul general al grupului, citat de Ziarul Financiar.

Acesta susține că nu va mai organiza o altă promoție de tip Black Friday 2018 în mai multe zile, așa cum procedează concurența.

Până atunci, emag derulează o promoție cu discounturi de până la 50% la parfumuri. Astfel, Apa de Parfum Lancome, La Vie Est Belle Eclat, Femei, 50 ml, costă 296 de lei (-52%), iar Apa de parfum Dolce & Gabbana, The One Royal Night, Barbati, 100 ml costă 319 lei (-49%)

