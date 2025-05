Studenți ai UPG Ploiești, laureați la un concurs național

Studenți ai Universității Petrol-Gaze din Ploiești, laureați la Concursul Național Studențesc de Rezistența Materialelor „C. C. Teodorescu”.

- Publicitate -

Comunicatul UPG Ploiești:

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești își reconfirmă, și în acest an, excelența în domeniul ingineriei prin remarcabilele rezultate obținute de studenții săi la Concursul Național Studențesc de Rezistența Materialelor „C. C. Teodorescu”, desfășurat în perioada 8–10 mai 2025, sub egida Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” din București.

Competiția, recunoscută pentru rigoarea științifică și pentru promovarea performanței în domeniul rezistenței materialelor, a reunit cei mai buni studenți din centre universitare tehnice din întreaga țară. În acest cadru de înaltă competitivitate, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești s-a distins prin performanțele deosebite ale următorilor studenți:

• Premiul I – Gheorghe Mihai Ionuț, student în cadrul facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor

• Mențiune – Păun Laura Ștefania, studentă în cadrul facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor

- Publicitate -

Aceste rezultate remarcabile sunt rodul unei pregătiri temeinice și a unei culturi academice centrate pe excelență, cultivate cu consecvență în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică.

O contribuție esențială la această reușită o are Șef lucr. dr. ing. Pătîrnac Iulian, cadru didactic dedicat din cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică, a cărui preocupare constantă pentru formarea științifică a studenților și pentru promovarea participării active la competiții de prestigiu reprezintă un model de implicare și profesionalism, continuând tradiția participării Universității Petrol-Gaze din Ploiești la acest prestigios concurs.

Prin aceste rezultate, universitatea își reafirmă misiunea de a pregăti ingineri competitivi, capabili să facă față provocărilor actuale ale domeniului industrial și tehnologic.