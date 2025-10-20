- Publicitate -
Accident în lanț pe A3, pe sensul Ploiești-București

Autor: Marius Nica
accident a3
Sursa: Info Trafic Prahova

Un accident rutier în lanț s-a produs, în această dimineață, pe autostrada A3 București – Ploiești, la kilometrul 34.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, mai multe autuvehicule au fost implicate într-o coliziune localitatea Gruiu din județul Ilfov.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe sensul de mers către Capitală. Nu se cunoaște starea victimelor.

Revenim cu detalii.

VIDEO cititor ObservatorulPH

VIDEO Accident pe A3 (sursa: Info Trafic Prahova)

