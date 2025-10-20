Accident în lanț pe A3, pe sensul Ploiești-București

Un accident rutier în lanț s-a produs, în această dimineață, pe autostrada A3 București – Ploiești, la kilometrul 34.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, mai multe autuvehicule au fost implicate într-o coliziune localitatea Gruiu din județul Ilfov.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe sensul de mers către Capitală. Nu se cunoaște starea victimelor.

Revenim cu detalii.

