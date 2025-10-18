Accident la Filipeștii de Pădure. Două persoane au fost rănite

Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane s-a petrecut sâmbătă în Prahova, pe un drum județean din afara comunei Filipeștii de Pădure.

Potrivit IJP Prahova, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpina, au fost sesizați, la data de 18 octombrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 720, în afara localității Filipeștii de Pădure.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și din primele cercetări efectuate, a rezultat că un bărbat de 33 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Județean 720, în afara localității Filipeștii de Pădure și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un tânăr de 19 ani.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 19 ani și a unei tinere de 18 ani, pasageră într-unul dintre autoturisme.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.