Acumulatorul mașinii nu se încarcă? Ce să verifici înainte de a-l schimba – vlog ICars România

O nouă ediție a vlogului ICars abordează astăzi o temă pe care mulți dintre cei care ne urmăresc constant au întâlnit-o la propriile mașini, ca fiind o defecțiune care le-a generat probleme costisitoare: încărcarea/descărcarea acumulatorului auto.

Sistemul electric al unei mașini cu motor cu ardere internă este unul complex. Orice defecțiune în cadrul acestui sistem ne poate da mari bătăi de cap și ne poate pune în situația de a cheltui cât nu face pentru remedierea problemei.

Nu este prima oară când vorbim despre sistemul în cauză, însă multitudinea de cauze impune tratarea lor în mod specific fiecărei situații.

Vezi aici prima ediție dedicată unor cauze care pot duce la descărcarea rapidă a acumulatorului: ”Acumulatorul mașinii s-a descărcat. Ce să verifici, înainte de a lua decizia să îl schimbi (video – vlog ICars)”

Cu siguranță, știți că prima ”tentație” a celor care au rămas fără curent este să schimbe acumulatorul, asta după ce în primă fază au pornit mașina luând curent de la un alt acumulator sau… împingând-o. Cum problema descărcării a revenit, au decis să cumpere un alt acumulator. Surpriză! Problema nu s-a rezolvat.

În cazul în care nu sunteți ”de meserie” sau măcar genul de pasionat care are și cunoștințe tehnice temeinice, sfatul nostru este să apelați la un specialist. Dar, chiar și în astfel de cazuri, nu întotdeauna succesul rezolvării corecte este garantat, pentru că nu oricine lucrează într-un service este ceea ce trebuie să fie. Nu insistăm prea mult pe acest aspect, știind că v-ați confruntat cu astfel de probleme.

Așadar, ne concentrăm acum pe problema încărcării acumulatorului în timpul mersului, etapă susținută de ceea ce știți că se numește alternator. Această componentă este una cu rol principal în funcționarea mașinii. După pornirea motorului, alternatorul este cel care are două misiuni: asigură alimentarea cu energie a întregului sistem electric și în paralel încarcă acumulatorul mașinii.

Dacă alternatorul nu funcționează, fiind defect, mașina va consuma rapid energia stocată în acumulator și aceasta va înceta să mai funcționeze. Abia în acest moment intervine piesa despre care vorbim astăzi și care este un accesoriu al alternatorului.

Deci, nu vă gândiți să schimbați imediat alternatorul, făcându-l vinovat de faptul că acumulatorul nu se mai încarcă. Atenție, acesta poate să încarce mai mult decât este permis un acumulator și să-l distrugă. Mai mult decât atât, variațiile de tensiune de la alternator pot afecta ireversibil și alte componente electronice/electrice. Pentru această disfuncționalitate de vină poate fi piesa despre care vorbim astăzi, anume: regulatorul de tensiune a alternatorului.

Dat fiind faptul că sunt multe modele, chiar și pentru același tip de mașină, nu îl vom descrie pe fiecare în parte, ci vom exemplifica cu un alternator de BMW e60, cod motor M. Din fericire, poziționarea alternatorului la acest model permite accesul facil, regulatorul fiind montat în spatele alternatorului. Sunt însă și cazuri în care este necesară urcarea mașinii pe un elevator, pentru a avea acces la piesă.

Cu speranța că am reușit să explicăm și pe înțelesul celor fără pregătire tehnică, înainte de a vă invita să urmăriți vlogul de astăzi, realizat cu sprijinul Autofix Torcători Ploiești, vă mai dăm un pont legat de verificarea bunei funcționări a regulatorului de tensiune, așa cum îi spune numele fiind cel care stabilizează tensiunea la valoarea presetată de producător. În cazul de față, o baterie de 12 Volți va avea nevoie de o tensiune de încărcare de puțin peste 14 Volți. Sesizând anomaliile electrice, am măsurat această tensiune, indicând valori de până la 15,8 V, ceea ce însemna că regulatorul avea ”cărbunii” uzați și nu își mai îndeplinea rolul. Dacă ne-am fi grăbit cu verdictul sau nu am fi înțeles principiile de funcționare, am fi putut cumpăra un acumulator noi, apoi am fi schimbat alternatorul (cum mulți s-au păcălit), când, în realitate piesa ”buclucașă costa doar 250 de lei.

Vizionare plăcută și mai ales utilă!